﻿Rostock: Betreiberwechsel bei Rewe in der Reuterpassage – was die Kunden erwartet

Der Rewe-Markt in der Rostocker Reuterpassage steht vor einem Betreiberwechsel. Der neue Chef ist ein alter Bekannter. Was für die Kunden geplant ist und warum der Supermarkt dafür kurz schließen muss:

Rostock. Mein Haus, mein Auto, mein Boot – mit solchen Statussymbolen kann André Mau nichts anfangen. Für ihn heißt es eher: Mein Gemüse, mein Brot und meine Schokolade. Denn der Rostocker erfüllt sich jetzt einen Traum und übernimmt vom Rewe-Konzern den Markt in der Reuterpassage als selbstständiger Kaufmann. So, wie es beispielsweise bei Konkurrent Edeka schon bei mehreren Filialen in Rostock der Fall ist.

Seitdem er als Jugendlicher bei einem Praktikum in einem Obst- und Gemüseladen den Spaß am Umgang mit Kunden entdeckte, hat sich André Mau komplett dem Handel verschrieben und das Geschäft von der Pike auf gelernt. „Schon nach der Lehre bei Sky habe ich Förderprogramme mitgemacht, um mal Marktleiter zu werden“, erinnert sich der Hansestädter, der bereits Supermärkte in Toitenwinkel und Dierkow führte, bevor er 2014 den Sky-Markt in der Reuterpassage übernahm, der seit 2018 als Rewe firmiert.

TV-Sendung führt zu leeren Regalen

Im Lauf der Jahre hat Mau auch die Vorlieben der rund 14 000 Kunden kennengelernt, die pro Woche bei ihm einkaufen. „Schnittblumen sind zum Beispiel immer sehr gut gefragt“, erzählt er. Zudem sei es für ihn als Chef hilfreich, immer mal Medizinsendungen im Fernsehen zu schauen. „Es gab mal eine Sendung, da wurde empfohlen, Rote-Bete-Saft zu trinken. Und am nächsten Tag waren bei uns alle Flaschen ausverkauft. Die Menschen hören eben auf ihre Ärzte“, erinnert er sich schmunzelnd.

Hier packt der Chef mit an: André Mau räumt in seinem Rewe-Markt in der Reuterpassage frisches Gemüse in die Regale. © Quelle: Martin Börner

Neben den gefragten Produkten kennt Mau auch die Stoßzeiten, wann es in seinem Markt besonders voll wird. „Um 11.30 Uhr gibt es per Funk immer die Durchsage: ‚Die Schüler kommen‘ – dann öffnen wir alle Kassen.“ Denn immer zur Mittagszeit kämen die Jugendlichen der umliegenden Schulen in Scharen, um sich mit Salat, Broten oder Energydrinks einzudecken. Für Mau und sein Team muss die eigene Mittagspause dann warten, bis der Ansturm vorbei ist.

Mitarbeiter halten dem neuen alten Chef die Treue

Der Zusammenhalt zwischen den 69 Angestellten und dem Marktleiter ist groß, der Ton herzlich. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es mir wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen“, sagt der Chef. Er ist deshalb froh, dass alle aus dem Team die jetzt anstehende Privatisierung des Marktes mitmachen und sogar auf die dadurch wegfallende Tarifbindung verzichten. „Ich habe aber jedem mein Wort gegeben, dass es das bisherige Gehalt weiter gibt. Denn was bringt es mir, wenn ich am Ende ohne die Kollegen dastehe“, sagt der Kaufmann.

Schließlich sei es vor allem das Team, das mit seiner Freundlichkeit für eine hohe Kundenbindung sorgt. Entsprechende positive Bewertungen finden sich nicht nur im Internet, sondern werden auch bei Kundenbefragungen immer wieder gespiegelt. Und der Chef geht mit gutem Beispiel und guter Laune voran. Selbst wenn es mal stressig wird – wie während der Pandemie, als Toilettenpapier, Nudeln und Konserven gehamstert wurden. „Das waren anspruchsvolle Zeiten. Aber was den Umsatz betrifft, ist seit damals gefühlt jeden Tag Weihnachten“, erzählt Mau.

Selbst die Inflation habe nicht zu großen Einbrüchen geführt. „Ich hatte das befürchtet, aber unsere Kunden kommen immer noch regelmäßig und gern“, bilanziert der Kaufmann. Auffällig sei aber, dass die Eigenmarken des Unternehmens mittlerweile eine viel stärkere Nachfrage erfahren. Auch andere Entwicklungen, die mit Corona kamen, sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken. „Zum Beispiel unser Abholservice, bei dem die Kunden ihre Waren per App bestellen und dann fertig gepackt abholen können.“

Neuerung an den Rewe-Kassen in Rostock geplant

Einen Tag allerdings müssen die Kunden jetzt mal komplett auf den Markt verzichten: Am Freitag, 31. März, bleibt der Rewe zu. „An dem Tag machen wir die Übergabe-Inventur“, so Mau. Der Start seiner ersten eigenen Filiale werde dann am Sonnabend ab 9 Uhr gefeiert – mit Sekt, Musik und Spaß für die Jüngsten. Von dem Wechsel des Geschäftsmodells sollen die Kunden in Reutershagen möglichst wenig merken. Sichtbar werde die Privatisierung aber unter anderem durch ein neues großes Ladenschild, das in den nächsten Wochen kommt und dann den Namen des neuen Inhabers trägt.

„Ansonsten habe ich als Kaufmann jetzt die Chance, noch spezieller auf die Wünsche meiner Kunden einzugehen“, sagt André Mau. So könne er beispielsweise freier entscheiden, welche Produkte er ins Sortiment nimmt. Zum Beispiel im Frischebereich. „Bei Eiern, Obst und Gemüse sind regionale Produzenten nämlich sehr gefragt“, weiß er. Geplant sei unter anderem auch die Einführung von Selbstbedienungskassen sowie von Scan&Go, wobei die Kunden ihre Waren mittels Handscanner erfassen und diese beim Bezahlen nicht noch mal auspacken müssen.

Inspirationen für Innovationen holt sich André Mau beim Einkaufen. Denn obwohl er selbst den ganzen Tag in einem Supermarkt sitzt, geht der 43-Jährige immer noch gern shoppen. „Natürlich auch mal bei der Konkurrenz, um zu schauen, was die so bieten“, erklärt er augenzwinkernd. Doch am liebsten kehrt Mau sprichwörtlich vor der eigenen Tür – damit für seine Kunden auch künftig alles picobello ist.