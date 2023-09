Rostock: Betrunkene 16-Jährige parkt Auto quer auf der Straße

Polizeieinsatz

Während der Unterrichtszeit kam es am Donnerstagvormittag zu einem Zwischenfall in einer achten Klasse. Eine Person, die nicht zur Schule gehört, drang in das Schulgebäude in Bergen auf Rügen ein und zog einem 13-Jährigen einen Beutel über den Kopf. Nach der Aktion verschwand er wieder.