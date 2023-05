Betrunkener Mann fährt in Rostock gegen parkendes Auto und flüchtet

Rostock. Ein betrunkener Mann ist am Samstagabend gegen ein parkendes Auto gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der Willi-Bredel-Straße in Rostock-Evershagen, wie die Polizei mitteilte. Laut Aussage der Beamten kollidierte der Unfallfahrer mit einem geparkten Audi und floh anschließend vom Unfallort. Zeugen hatten den Zusammenprall beobachtet und die Polizei informiert.

Die Beamten trafen den Opel-Fahrer in seiner Wohnung an. Er hatte bereits geschlafen. Der Grund für seine Flucht war schnell klar – es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Der Führerschein des 50-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.