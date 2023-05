Betrunkener Mann beschädigt mehrere Autos in Rostock

Besuch bei Meyer-Werft in Turku

Schwesig in Finnland: Rostocker Werft baut mit am größten Kreuzfahrtschiff der Welt

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will den Kreuzfahrtschiffbau in MV stärken: „Er ist eine Schlüsseltechnologie“, sagt die Landeschefin bei einem Besuch auf der Meyer-Werft in Turku. Dort entsteht das größte Kreuzfahrtschiff der Welt – angetrieben mit Technik aus Rostock.