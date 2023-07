Bahnstrecke gesperrt und Strom abgeschaltet: Betrunkener sorgt für Polizeieinsatz in Rostock

Rostock. Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Freitag am Haltepunkt Evershagen in Rostock für einen Einsatz der Bundespolizei, die Sperrung der Bahnstrecke sowie die Abschaltung des Stromes in der Oberleitung gesorgt.

Wie ein Sprecher mitteilte, seien die Beamten zunächst darüber informiert worden, dass ein Mann die Türen einer abfahrbereiten S-Bahn am Haltepunkt Evershagen blockiert. Vor Ort erfuhren die Polizisten, dass Passanten den Mann bereits aus dem Zug geleitet hatten. Sie entdeckten die Person schließlich auf dem Schutzdach der Oberleitung direkt über den Gleisen. Die Bahnstreckewurde sofort gesperrt, der Strom der Oberleitung abgeschaltet.

Mann beleidigt Polizisten in Rostock und tritt nach ihnen

Die Beamten konnten den Mann überzeugen, sich zurück auf die Fußgängerbrücke zu begeben. Der 35-Jährige gab an, dass er durch drei Personen ausgeraubt worden sei und Anzeige erstatten möchte. Zudem sagte er, dass er die Handlungen begangen habe, um die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Die Person war augenscheinlich alkoholisiert.

Der Mann wurde gegenüber den Polizisten zunehmend ausfällig und beleidigte diese massiv. Gegen einen Platzverweis aus dem Bahnbereich widersetze sie sich und versuchte mehrmals, die Beamten zu treten. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,42 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

