Rostock. Dass einmal sogar ein Flugzeug zu seinen „Patienten“ gehören würde, hatte Beulendoktor Udo Schmidt nicht erwartet. „Im Sommer des vergangenen Jahres hatte sich auf dem Flugplatz in Purkshof eine Maschine einen Blechschaden am Bug zugezogen. Ihr Besitzer bat mich darum, die Beulen in der Außenhaut des Flugzeugs zu beseitigen. Dem Mann habe ich vor Ort geholfen, denn eine Landebahn hat unsere Werkstatt ja leider nicht“, sagt Schmidt schmunzelnd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karossen anfälliger für Schäden

Der 49-Jährige ist gemeinsam mit Thomas Loch (50) Inhaber der Firma Beulendoktor Rostock. „Natürlich ist solch ein Auftrag eher selten, doch hin und wieder kommen Leute mit ungewöhnlichen Wünschen zu uns“, meint Christian Stamer (43). Er ist das dritte Mitglied im kleinen Team. Hauptsächlich sorgt das Trio aber dafür, dass Kraftfahrzeuge wieder von Dellen und Beulen befreit werden.

Diese ziehen sich Autos vor allem bei Parkplatzrempeleien und Hagelschauern, aber auch durch Vandalismus oder bei Stürmen aufs Dach prasselnde Äste zu. Da Autobleche immer dünner werden, um Gewicht zu sparen, werden die Karosserien anfälliger für solche Schäden. Doch viele lassen sich dank des Geschicks der Beulendoktoren gut reparieren, ohne dass neu lackiert werden muss. Wenngleich mancher, der zu den Beulendoktoren kommt, gar nicht ahnt, wie groß der Schaden an seinem Fahrzeug ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schaden oft erst auf zweiten Blick erkennbar

„Wenn uns Geschädigte aufsuchen, die nur von einer kleinen Delle sprechen, dann ist das häufig eine sehr unrealistische Einschätzung. Denn erst beim genauen Hinsehen stellt sich heraus, dass viel mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, als auf den ersten Blick erkennbar ist“, weiß Thomas Loch aus Erfahrung. Im Gedächtnis ist ihm eine junge Dame, deren Auto von einem Bus etliche Meter mitgeschleift wurde und die dennoch meinte, dass ihr Pkw ja wohl kaum Schaden genommen habe: „Wir mussten ihr aber leider sagen, dass ihr Fahrzeug mit unseren Mitteln nicht mehr zu reparieren ist, da sich der Rahmen total verzogen hatte.“ Für solch umfangreiche Schäden seien Karosseriewerkstätten und Lackierereien die richtige Adresse. „Die sind in der Lage, solch aufwändige Reparaturen, inklusive Austausch von Teilen, durchzuführen“, betont der Fachmann.

Beim Championat der Dellendrücker dabei

Doch in den meisten Fällen beseitigen die Beulendoktoren die Schäden selbst. Und das so gründlich, dass sogar geübte Augen davon anschließend nichts mehr erkennen. „Wir verfügen ja schließlich über eine fast 20-jährige Erfahrung“, hebt Udo Schmidt hervor. In dieser Zeit haben sich die drei Dellenfachleute auch weit über Rostock und Umgebung hinaus einen Namen gemacht.

Daher ist es kein Wunder, dass Schmidt und Loch vor einiger Zeit zur internationalen Meisterschaft der Dellendrücker in Rotenburg an der Fulda eingeladen wurden und dort vordere Plätze unter der Konkurrenz aus aller Welt belegten. „Fürs Treppchen hat es damals leider noch nicht gereicht, aber vielleicht beim nächsten Mal“, schaut Schmidt zuversichtlich auf das Championat im kommenden Jahr.

Es geht um saubere Arbeit

Während es bei der Meisterschaft gilt, in kürzester Zeit und in bester Qualität die Dellen zu beseitigen, geht es im Alltag weniger um besonders hohes Tempo, sondern vor allem um saubere Arbeit. Dazu nutzen die Spezialisten spezielles Werkzeug und vertrauen auf ihr Fingerspitzengefühl. Beste Voraussetzungen, um das beschädigte Blech in seine ursprüngliche Form zu bringen. So steht ihnen allein für das sogenannte Drücken eine umfangreiche Garnitur an Arbeitsgeräten zur Verfügung. Diese sind so geformt, dass sie auch durch kleinste Öffnungen an die Rückseite der Dellen gelangen können, um sie von dort aus herauszumassieren. Wo es nicht möglich ist, diese Hebel einzusetzen, kommt ein Zughammer zum Einsatz. Dabei wird zunächst ein Adapter mit speziellen Heißklebern auf die Dellen aufgebracht. Anschließend wird mit dem Werkzeug solange gezogen, bis die Delle verschwunden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang Mai stand ein Ortswechsel für das kleine Unternehmen an. „Seitdem sind wir am Werftdreieck zu finden und Nachbarn des ebenfalls neu eröffneten VW-Autohauses“, sagt Udo Schmidt.