﻿Beziehung mit 12-Jähriger: Junger Mann wegen Kindesmissbrauchs in Rostock angeklagt

Rostock. Schwere Vorwürfe gegen einen 22-Jährigen: Kindesmissbrauch in mehreren Fällen wirft die Rostocker Staatsanwaltschaft einem jungen Mann vor. Der Fall wird aktuell vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Rostock verhandelt. Der Angeklagte war zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Übergriffe 19 Jahre alt, sein mutmaßliches Opfer 12.

Mit dicker Jacke sitzt der junge Angeklagte aus dem Rostocker Umland im Gerichtssaal. Akribisch macht er sich Notizen über jene Zeuginnen, die ihn schwer belasten. Um das mutmaßlich geschädigte Mädchen nicht noch größerer Belastung auszusetzen, wird eine Videoaufzeichnung von ihrer Vernehmung gezeigt. Auf zwei großen Leinwänden ist zu sehen, wie sie der Kriminalbeamtin von ihren Erinnerungen berichtet. Denn die Vorwürfe liegen schon zweieinhalb Jahre zurück.

Angeklagter hatte eine Beziehung zu einem Kind

Tatsächlich hatte der volljährige Mann mit ihr eine Liebesbeziehung geführt, bis die Familie des Kindes davon erfuhr: „Meine Eltern haben die Beziehung beendet“, hört man ihre unsichere Stimme über die Lautsprecher des Gerichtssaals sagen. Damals, im Februar 2021, waren der Angeklagte und das Mädchen aus Rostock also kein Paar mehr, als sie sich an einem Waldweg treffen. „Ich wollte ihm einen Pullover zurückgeben“, sagt sie. Außerdem hätten die beiden noch ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt.

Schließlich hätte der Angeklagte gegen ihren Willen die Hose des Mädchens geöffnet und sich an ihr vergangen, wie sie ausführte. „Wie hätte er das denn schaffen sollen?“, fragte die Polizistin. Das Mädchen antwortete, sie sei in Schockstarre gewesen und habe sich nicht weiter wehren können. Während des Gesprächs mit der Beamtin sagte sie, dass auch andere Mädchen aus ihrem Freundeskreis ähnliche Vorwürfe gegen den Angeklagten geäußert hätten.

Landgericht Rostock: Zeugin leidet noch heute

Eine weitere Zeugin betritt den Gerichtssaal und sitzt dann nur wenige Meter vom Angeklagten entfernt. Sie studiert in einer anderen Stadt. Ihr Leben scheint geordnet zu verlaufen und doch spüre sie eine psychische Last in ihrem Leben: „Ich habe Angst vor der körperlichen Überlegenheit der Männer“, sagt sie. Auch Partnerschaft und Intimität seien für die junge Frau eine große Herausforderung. Den Grund sieht sie in ihren traumatischen Erfahrungen mit dem Angeklagten: „Fünf oder sechs Mal“ habe sie der Mann überwältigt. Mit Gewalt habe er sie zu sexuellen Handlungen gezwungen, sagt sie aus.

Prozess in Rostock: Jungem Mann droht Haftstrafe

Der Verteidiger des mutmaßlichen Sexualverbrechers fragt die junge Frau: „Warum treffen Sie sich immer wieder mit dieser Person, wenn Ihnen so etwas Schlimmes angetan wurde?“ Letztlich hätte es auch an der emotionalen Erpressung gelegen, versuchte die Zeugin zu begründen. Sie sei sehr unerfahren gewesen und „irgendwie davon ausgegangen, dass es bei anderen auch so ist.“ Die junge Frau befindet sich in psychologischer Behandlung.

Für den Angeklagten geht es derweil um viel. Selbst bei einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht könnte er mehrere Jahre in Haft verbringen. Fortgesetzt wird der Prozess am Dienstag.

