Zwei Männer sind nach einem Einbruch in einer Kleingartenanlage in Rostock vorläufig festgenommen worden. (Symbolfoto)

Zwei Verdächtige nach Einbruch in Kleingartenanlage in Rostock festgenommen

Rostock. Ein 17- und ein 32-Jähriger sind in Rostock festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, stehen sie unter dringendem Verdacht, am Samstagabend in mindestens fünf Lauben der Kleingartenanlage „Frischer Wind e.V.“ am Biestower Damm eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge, der einen Unbekannten auf seiner Parzelle entdeckt hatte, hatte die Beamten alarmiert. Diese suchten den Bereich ab und stellten zunächst einen originalverpackten Werkzeugkoffer fest, der vor einer der Gartenlauben lag, die Aufbruchsspuren aufwies.

Beim Betreten kam den Beamten ein Verdächtiger entgegen. Ein weiterer Tatverdächtiger versteckte sich im Gebäude. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen; allerdings nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Polizei bitte um Hinweise

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie mehrere Wertgegenstände zum Abtransport bereit gelegt. Der entstandene Sach- und Stehlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zudem gibt es Hinweise auf einen dritten Tatbeteiligten. Dieser konnte jedoch trotz Einsatz eines Fährtenhundes nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen beziehungsweise weitere Geschädigte, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381-4916 1616 zu melden.