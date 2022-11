﻿Besonderer Bio-Markt feiert einjähriges Jubiläum: So geht es weiter mit dem Rostocker „Mila“

Bio Produkte zu günstigen Preisen anbieten – das ist das Konzept des ersten Rostocker Mitgliederladens „Mila“ an der Doberaner Straße. Das Geschäft finanziert sich durch ein besonderes Abo-Modell. Ob sich das Konzept bewährt hat, und welche Ziele der Bio-Laden anstrebt.

Rostock. „Öl, Mehl – wir hatten bis jetzt immer alles da, trotz der Kriegssituation“, sagt Sebastian Bader, einer von den vier Gründungsmitgliedern des Mitgliederladens (Mila) in Rostock. Denn die Produkte im Geschäft legen keinen langen Weg zurück, bevor sie im Regal landen. Sie kommen von Händlern aus der Region und sind Bio. „Das macht den Mitgliederladen auch aus.“ Doch vor allem ein besonderes Konzept unterscheidet den kleinen Laden um die Ecke von den großen Supermarktketten.

Wer das Geschäft, das am Samstag einjähriges Bestehen feierte, jedoch finden will, der muss die Augen offen halten. In einer Seitengasse an der Doberaner Straße führt der Weg zuerst durch einen Baustoffhandel, ehe der Kunde vor den Produktregalen steht. Die Kunden sind in diesem Fall zum größten Teil Mitglieder. Denn wer einen monatlichen Beitrag zahlt, der spart.