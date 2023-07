Es ist ein leidiges Thema: Schüler und das Frühstück. In Rostock und Malchin gibt es an Schulen Beispiele, wie eine frühe Mahlzeit gelingt und schmeckt. Wir waren vor Ort, um die Beweggründe für das Engagement zu erfahren.

Rostock/Malchin. Mit dem Frühstück bei Schülern ist das ja mitunter so eine Sache. Die einen essen nichts am Morgen, weil sie keinen Hunger haben. Oder sie haben keine Zeit oder Lust für eine frühe Mahlzeit. Manche Eltern kümmern sich nicht darum, ob ihre Kinder vielleicht Frühstück für die Schule mitnehmen oder sind überfordert. Andere Teenager holen sich nur ungesunden Kram am Kiosk, weil sie es nicht anders gelernt haben. Kurzum: Ein gar nicht so kleiner Teil der Schüler frühstückt zu wenig und zu viel schlechtes Zeug.