﻿Offene Rechnungen: Bleiben jetzt die Läden in Rostocks Südstadt Center dicht?

Rostock. Der Parkplatz ist bereits gut gefüllt und mehr und mehr Autos drängen um kurz nach 9 Uhr morgens in die verbleibenden Lücken am Rostocker Südstadt Center. Auch vor dem Eingang herrscht Betrieb, denn es ist Markttag. Frisches Obst und Gemüse, Käse, Wurst- und Backwaren sind bei den Kunden gefragt. Auch in der Einkaufspassage sind schon am Vormittag viele Menschen unterwegs, um kleinere und größere Besorgungen zu machen. So weit scheint alles normal zu sein. Doch offenbar brodelt es hinter den Kulissen des Südstadt Centers.

„Ich weiß nicht, ob die Geschäfte am Mittwoch öffnen können“, sagt eine Mitarbeiterin der ansässigen Apotheke, die nicht namentlich genannt werden möchte. Der Grund für die Unklarheit: Die Firma, die vom Center-Chef engagiert wurde, um in der Passage sauber zu machen und für Sicherheit zu sorgen, wolle nicht mehr. Sie habe den Dienst quittiert. Das bestätigen auch andere Mieter der Ladenflächen. Laut OZ-Informationen soll es um offene Rechnungen gehen, Beträge, die der Berliner Dienstleister Gegenbauer gegenüber der Immobilienfirma, in deren Besitz das Center ist, einfordere.

Externe Firma schließt Türen zum Südstadt Center auf und zu

Zwar verfügen die Betreiber der Geschäftsflächen über Schlüssel für ihre eigenen Läden sowie auch zu den Seitentüren. Die Haupteingänge aber werden in der Regel von Mitarbeitern der angeheuerten Immobilienbewirtschafter aufgeschlossen, wie Optiker Hannes Werner am Dienstag sagte. Sie sind es auch, die die Schranken zu den umliegenden Parkplätzen und das Parkhaus öffnen. Passiert das nicht, kommen Kunden mit dem Auto weder rein noch raus.

Dass solche Konflikte möglicherweise auf den Schultern der Kunden ausgetragen werden könnten, sei schlimm, sagen Nicole Barthoff und Partner Christian Wallbaum. Sie sind Stammgäste im Südstadt Center, denn dort gebe es alles, was zum täglichen Leben notwendig ist – vom Arzt bis zu Lebensmitteln.

Nicole Barthoff (42) und ihr Partner Christian Wallbaum (34) gehen regelmäßig im Südstadt Center in Rostock einkaufen. © Quelle: Frank Söllner

„Für uns alle wäre es tragisch, wenn das Center geschlossen wird, selbst wenn es nur ein Tag wäre“, so die Rostocker. Im Stadtteil würden viele ältere Menschen wohnen, die nicht mehr so mobil seien und die kurzen Wege schätzen würden. Auch Giesela Morgenstern geht regelmäßig in der Passage einkaufen. Sie finde es untragbar, mögliche interne Streitereien so ausarten zu lassen, sagte die 85-Jährige.

Anwalt des Center-Chefs garantiert reibungslosen Betrieb

Aufseiten der Berliner Dienstleistungsfirma Gegenbauer wollte sich trotz mehrfacher Anfrage niemand zum Thema öffentlich äußern. OZ-Informationen zufolge solle es um einen sechsstelligen Betrag gehen. Wie es dazu kommen konnte und was die Beweggründe sind?

Der Betreiber des Südstadt Centers ließ über einen Anwalt mitteilen, dass keine Fragen hinsichtlich der Geschäftsbeziehungen mit der bisherigen Wachschutzfirma beantwortet würden. Für die notwendigen Schließarbeiten werde durch eine beauftragte Firma gesorgt, der Geschäftsbetrieb werde reibungslos funktionieren und das Südstadt Center selbstverständlich normal öffnen, hieß es.

Optiker berichtet von Schlüsselübergabe an neue Firma

Darauf hoffen auch die Mieter der Geschäfte in der Einkaufspassage. Immerhin sei ein Mitarbeiter der neuen Immobilienbewirtschaftungsfirma – den Angaben zufolge ebenfalls ein Unternehmen aus Berlin – am Montagabend bei ihm gewesen, um die Schlüssel auszutauschen, erklärte Optiker Werner, der seit Eröffnung der Passage vor 30 Jahren in dem Komplex tätig ist. Nun müsse man abwarten, ob alles wie gewohnt funktioniere.

Einkaufspassage im Herzen des Stadtteils Das Südstadt Center in Rostock wurde 1993 eröffnet. Es verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 7600 Quadratmetern. Darauf befinden sich unter anderem ein Lebensmittelmarkt, Bäcker, Fleischer, Drogerie, eine Postfiliale, mehrere Bankfilialen, Textilgeschäfte und Imbisse. Außerdem haben sich zahlreiche Ärzte – Allgemeinmediziner sowie Spezialisten – in dem Komplex niedergelassen. Es gibt eine Apotheke, ein Sanitätshaus, einen Augenoptiker sowie einen Pflegedienst vor Ort. Zum Komplex gehören mehrere gesicherte Parkflächen im Freien sowie ein unterirdisches Parkhaus, die jeweils 90 Minuten kostenfrei genutzt werden können. Das Südtstadt Center ist über die Nobelstraße via Majakowski- und Ziolkowskistraße mit dem Auto erreichbar. Außerdem halten die Linien 4, 5 und 6 der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) alle paar Minuten unterhalb der Einkaufspassage am Südring.

