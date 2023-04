﻿Gitarrist in bester Blues-Tradition: Joe Bonamassa spielt in Rostock

Der amerikanische Bluesgitarrist Joe Bonamassa spielt am 28. April in der Stadthalle Rostock. Bonamassa, wurde von der US-Zeitschrift „Guitar World“ als „der wohl größte Blues-Gitarrist der Welt“ tituliert und reiht sich in die Traditionen von Gary Moore, Eric Clapton und Chris Rea.

Rostock. Wenn heute von Gitarrengöttern oder prägenden Gitarristen die Rede ist, gehört auch Joe Bonamassa dazu. Es gibt Gelegenheit, ihn live zu erleben: Joe Bonamassa ist auf Deutschlandtour, am 28. April wird er in der Rostocker Stadthalle auftreten.

Bonamassa, der von der US-Zeitschrift „Guitar World“ als „der wohl größte Blues-Gitarrist der Welt“ bezeichnet wird, ist dafür bekannt, dass er abseits ausgetretener Pfade wandelt und auch mal Risiken eingeht. Verwurzelt ist Bonamassa im Bluesrock, der seine größte Zeit von den späten Sechzigern bis in die frühen Achtziger hatte. Als Gitarrist stellt sich Bonamassa in die Traditionen von Gary Moore, Eric Clapton oder Chris Rea. Joe Bonamassa hat es mit seinen Fähigkeiten auch zu einem Teil der Supergroup Black Country Communion geschafft. Dazu gehörten weiterhin Derek Sherinian (Keyboards), Glenn Hughes (Bass/Gesang) und Jason Bonham (Schlagzeug).

Joe Bonamassa: Auch Pop, Country und Americana

Leonard „Joe“ Bonamassa, 1977 geboren, wuchs in New Hartford (US-Bundesstaat New York) auf, sein Vater hatte dort ein Gitarrengeschäft. Er begann im Alter von vier Jahren mit dem Gitarrenspiel. Stetig entwickelte er sein Können weiter. Seit dem Jahr 2000 produziert er Alben. Joe Bonamassa offeriert oft lupenreinen Bluesrock – so wie auf „Driving Towards the Daylight“ (2012). Das Album wurde unter der Ägide von Starproduzent Kevin Shirley unter anderem in Nashville, Sydney und Las Vegas aufgenommen. Die Platte „Blues of Desperation“ (2016) war eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Lieblingsproduzenten, in dieser Produktion waren auch Einflüsse aus Pop, Country und Americana zu hören. „Wir haben wundervollen Lärm fabriziert“, sagte Produzent Kevin Shirley nach der Produktion des Albums.

Blues-Leistungsschau mit versierten Mitstreitern

Auf „Redemption“ (2018) absolvierte der Gitarrist mit seinen Kollegen wieder eine Bluesrock-Leistungsschau. Denn Joe Bonamassa ist jemand, der weiterhin die Roots- und Bluesrock-Fahne hochhält. Weiterhin zeugte das Album „Royal Tea“ (2019) von der Arbeitswut des Gitarristen. Das Werk wurde in den Londoner Abbey-Road-Studios aufgenommen. Der Gitarrist lotete das ganze Spektrum aus, von Hardrock-Stücken über Midtempo-Nummern bis zum Slow Blues. Auch poppige Stücke belebten die Blues-Leistungsschau.

Im Corona-Lockdown zurück zu den Blues-Wurzeln

Joe Bonamassa ließ nicht locker. Sein Bluesrock-Album „Time Clocks“ kam 2020/21 unter schwierigen Bedingungen zustande. Die Sessions fanden Anfang 2021 in New York statt, mitten in der Corona-Krise. Bonamassa hat dieses Werk wieder zu den Blues-Wurzeln geführt, garniert mit Country-Einflüssen und es gibt auch Rock. Sein Studioalbum „Time Clocks“ (2022) war sein bisher rockigstes Studioalbum. Die US-Zeitschrift „American Songwriter“ schrieb dazu: „Bonamassa stößt in neues Terrain vor, bleibt aber innerhalb eines bluesbasierten Rahmens.“ Und: „Es gibt mehr als genug Beweise in diesem weitläufigen Set, dass Bonamassa nicht vorhat, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen oder seinen Starstatus im Blues-Rock-Genre als selbstverständlich anzusehen“, so die Zeitschrift.

Um diesen Starstatus zu untermauern, erscheint Bonamassas neues Live-Album „Tales Of Time“. Die Aufnahmen umfassen einen Live-Konzertfilm und Material aus dem aktuellen Studioalbum „Time Clocks“. Gefilmt wurde in Colorado im August 2022. Wem die Konserve nicht reicht, der bekommt jetzt alles live: Joe Bonamassas US-Frühjahrstournee startete im Februar und führt ihn im April und Mai nach Deutschland – auch nach Rostock.

Karten für das Rostocker Konzert ab 61,50 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufstellen.