Boot auf Rostocker Unterwarnow gekentert: Angler haben mehrere Schutzengel

Einen großen Rettungseinsatz hat es am Montag auf der Rostocker Unterwarnow gegeben: Ein Angelboot mit zwei Insassen war gekentert. Was über den Vorfall bekannt ist.

Rostock. Auf der Rostocker Unterwarnow ist am Montagvormittag ein Angelboot mit zwei Insassen gekentert. Es gab einen großen Rettungseinsatz. Beide Angler hatten viel Glück und kamen mit einem großen Schrecken davon.

Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen kurz nach 11 Uhr gleich mehrere Notrufe ein, dass auf Höhe des Fähranlegers Oldendorf das Boot gekentert sei. Sofort machten sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge auf den Weg dorthin. Wasserseitig kam die Schifffahrtspolizei mit der „Rosenort“ zum Einsatz.

Es gab einen großen Rettungseinsatz. Beide Angler hatten viel Glück und kamen mit einem großen Schrecken davon. © Quelle: Stefan Tretropp

Ursache für Kenterung des Angelbootes bislang unklar

Aus noch nicht bekannten Gründen geriet das kleine Angelboot in Schräglage und kenterte letztlich. Beide Angler gingen über Bord. Da andere Boote in der näheren Umgebung auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten auch sie zur Hilfe. So gelang es, gemeinsam die beiden Männer an Bord zu nehmen.

An Land hatten sich bereits die Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt- und Rettungswagen, postiert, um beide Personen umgehend in Empfang zu nehmen. Feuerwehrleute übernahmen die Bergung des Kiel oben schwimmenden Bootes. Beide Angler waren zwar durchnässt, erlitten aber keine Verletzungen. So konnte der Einsatz schnell beendet werden.