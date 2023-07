﻿Spaß auf der Warnow: Führerscheinfrei Bootfahren in Rostock – alle Anbieter im Vergleich

Rostock. Eine Bootsfahrt, die ist lustig... Auf der Warnow in Rostock ist sie vor allem beeindruckend. Die Skyline der Hansestadt vom Wasser aus erleben – gerade in den Ferien ein toller Tipp für Familien. Denn ein Boot ausleihen darf in Rostock jeder ab 18 Jahren und das ohne Bootsführerschein. Wie viel der Spaß kostet und was die Boote können, hat die OZ getestet.

Bootsverleih am Blauen Kran vor der Haedgehalbinsel

Abfahrt am Stadthafen auf den Stufen vor der Haedgehalbinsel. Oskar Herold nimmt gerade eines seiner Boote in Betrieb. Der 34-jährige Gründer vom Bootsverleih am Blauen Kran verleiht originale DDR-Motorboote des Typs Trainer, dieses wurde 1975 gebaut. Vor sieben Jahren gründete der Wassersportler seinen eigenen Betrieb.

Vor dem Start gibt Oskar Herold eine kurze Einweisung zum Boot. Er hält einen Anker in seinen Händen, der bei Bedarf genutzt werden kann. © Quelle: Martin Börner

Die 15-PS-Boote können je nach Passagiergewicht bis zu 20 km/h schnell fahren. Vier Personen passen auf ein Boot. Auf der Warnow sind 12 km/h erlaubt, wer es innerhalb der gebuchten Zeit bis auf die Ostsee schafft, darf Maximalgeschwindigkeit fahren.

„So viele Menschen wie möglich aufs Wasser bringen“

Eine Stunde kostet beim Bootsverleih am Blauen Kran 30 Euro pro Boot, inklusive Sprit. Jede weitere Stunde kostet 20 Euro. Für 25 Euro gibt es eine ausführliche Einweisung, inklusive Fahrübung. Wer das Boot für einen ganzen Tag bucht, zahlt 95 Euro und den verbrauchten Sprit.

Klappt schon gut: Zwölf Kilometer pro Stunde sind auf der Warnow erlaubt. Oskar Herold motiviert die Reporterin, Gas zu geben. © Quelle: Martin Börner

Während des Interviews kommt eine Sechsergruppe. Oskar Herold empfiehlt den jungen Frauen die Konkurrenz, weil seine Boote zu klein für sie sind. Ihm ist wichtig: „Ich möchte so viele Menschen wie möglich aufs Wasser bringen.“

Boat Now im Ludewigbecken

Anderthalb Kilometer weiter östlich am Hafen, im Ludewigbecken, stehen die Elektro-Boote von Boat Now. Die Boote fahren höchstens sechs Kilometer pro Stunde und können für ein bis drei Stunden ausgeliehen werden. Eine Stunde kostet 44 Euro, zwei Stunden kosten 77 Euro und drei Stunden 99 Euro. Auch hier gibt es eine schnelle Einweisung, dann dürfen bis zu sechs Personen in den Booten die Warnow rauf und runter fahren.

Entspannt auf der Warnow schippern: Die E-Boote von Boat Now können nur sechs km/h schnell fahren. © Quelle: Sarah Klas

Neben gepolsterten Bänken verfügen die Boote über einen Tisch fürs Picknick. Beim Test zeigt sich: Die E-Boote sind wesentlich leiser als herkömmliche Motorboote, aber langsamer. Die Boote sind ideal für gemütliche Touren. Abenteuerlustige, die in kurzer Zeit möglichst viel vom Hafen sehen wollen, sind mit einem schnelleren Motorboot besser beraten.

Die Haedgehalbinsel vom Wasser aus – bei Sonnenschein ein echter Hingucker! © Quelle: Sarah Klas

Bei beiden Bootstypen gibt der Bootsführer via Hebel nach vorne oder hinten Gas oder bremst. Das Boot wird mit einem Lenkrad gesteuert. Das E-Boot reagiert etwas verzögerter auf die Lenkrichtung als das Benziner-Boot. Das kann zum Rumeiern führen. Hat man sich jedoch daran gewöhnt, klappt’s unfallfrei.

Otto’s Restaurantschiff am Stadthafen

Etwas die Warnow runter vermietet Otto’s Restaurantschiff Boote vom Typ Searider 450. Zwei Stunden auf dem 15-PS-Motorboot gibt es für 140 Euro, vier Stunden für 180 und acht Stunden für 220 Euro.

Bootscharter Rostock in Schmarl

Zwischen Stadthafen und Warnemünde, im Ortsteil Schmarl, können Bootsfreunde führerscheinfrei die 15-PS-Boote von Bootscharter Rostock mieten. Bis zu fünf Personen haben auf dem Typ Ryds Platz. Zwei Stunden kosten 70 Euro, jede weitere kostet zehn, Benzin muss extra gezahlt werden sowie eine Kaution von 200 Euro.

Die Gebäude vorm Neptun Einkauf Center sehen vom Wasser imposant aus. © Quelle: Sarah Klas

Der Fahrer sitzt in diesem Bootstyp im hinteren Teil des Boots und steuert, die anderen haben vorne auf der U-förmigen Bank Platz.

Bootsterrassen Warnemünde an der Ostsee

Wer lieber direkt auf der Ostsee schippern möchte, der kann sich ein Boot bei den Bootsterrassen Warnemünde mieten. Hier gibt es führerscheinfrei das Partyboot für bis zu zehn Personen. Zwei Stunden kosten 70 Euro, inklusive Diesel. Ein Tag kostet 140 Euro, dann muss Diesel extra gezahlt werden.

Alternativ haben bis zu sechs Personen auf dem 15-PS-Boot des Typs Quicksilver Fisch 500 Platz. Zwei Stunden kosten 70 Euro, inklusive Benzin, vier Stunden kosten 80 Euro, zuzüglich Benzin. Es wird eine Kaution von 100 Euro fällig.

