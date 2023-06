﻿„Rostock boxt“: Dieser Shop macht Europameister Felix Langberg fit für den Fight

Rostock. In der Hansestadt fliegen am Wochenende die Fäuste – bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“. Am Samstag (24. Juni) ab 18 Uhr erleben Zuschauer in der Stadthalle und im Livestream auf OZ.de spannende Kämpfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Fight des Abends bestreitet der Rostocker Felix Langberg. Der ungeschlagene Europameister will seinen Titel gegen Marios Kollias, die Nummer 1 aus Griechenland, verteidigen. Der Lokalmatador geht siegessicher in den Kampf. Sein Motto: „Den Griechen weghauen und damit gegen einen starken Gegner ein Statement abgeben.“

Rostocker Shop macht Boxer und Hansa-Spieler fit

Um Gegner auf die Matte zu schicken, trainiert Langberg diszipliniert. Für stahlharte Muskeln und Fitness sorgt auch seine Ernährung. Der Boxer nutzt, wie viele Sportler, sogenannte Supplements – Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper mit allem Wichtigen versorgen sollen. Die kauft der Rostocker in einem bestimmten Laden ein – dem Fitshop in der Doberaner Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Seit unserer Eröffnung 2007 ist Felix unser Stammkunde und hält sich mit unserer Erfahrung in Sachen Ernährung und Supplements fit und gesund“, verrät Franziska Plötz, die den Laden mit ihrem Mann Mario und Manuela Willms betreibt. Was kauft der Boxer ein? „Nahrungsergänzungsmittel, Proteinprodukte, Vitamine und Mineralstoffe“, sagt Franziska Plötz. Die Subs sorgen auch dafür, dass der Sportler nicht träge fühlt, sondern schlagkräftig.

Auch Süßigkeiten stehen auf dem Einkaufszettel des Boxers. Langberg greife auch zu Low-Carb- und High-Protein-Schokoriegeln, sagt Franziska Plötz.

Franziska und Mario Plötz ernähren sich ohne Zucker und müssen dabei nicht mal aufs Naschen (v.l.). © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie das schmeckt, können Boxfans am Samstag selbst probieren: Das Fitshop-Team baut einen Stand in der Stadthalle auf mit Riegeln, Waffeln und Getränke. „Für die, die mal keine Bratwurst oder Pommes essen möchten“, sagt Franziska Plötz. Sie will nicht nur Interessenten auf den Geschmack bringen, sondern auch ihren Stammkunden anfeuern. „Wir wünschen Felix viel Erfolg.“

OZ