﻿„Rostock boxt!“ am 24. Juni in der Stadthalle: Felix Langberg gibt Hinweis auf seinen Gegner

Profiboxgala

Der Rostocker Profiboxer Felix Langberg will am 24. Juni bei „Rostock boxt!“ seinen EM-Titel des WBA verteidigen.

Zwölf Profikämpfe sind am 24. Juni in der Stadthalle bei „Rostock boxt!“ geplant. Felix Langberg will seinen EM-Titel des WBA-Boxverbandes verteidigen. Wer gegen ihn antritt, ist offiziell noch unklar. Eine erste Andeutung hat der Europameister nun aber gemacht.

