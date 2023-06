﻿﻿Stralsunder Max Suske will bei „Rostock boxt“ Spektakel bieten: „Ich freue mich auf den Kampf“

Rostock/Stralsund. Auf diese Chance hat der Stralsunder Boxer Max Suske (20) lange gewartet: Am Sonnabend (24. Juni) bestreitet der 20-Jährige in Rostock seinen ersten Profikampf in seinem Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das Event „Rostock boxt“ in der Stadthalle wird für den „Sunnyboy vom Strelasund“ zu einem echten Heimspiel – denn zahlreiche Fans aus ganz Vorpommern wollen sehen, wie er seinen Gegner Emran Aliju (24) auf die Bretter schickt.

„Als ich erfahren habe, dass ich so nah an meinem Zuhause boxe, habe ich mich richtig gefreut“, sagt Max Suske, der meint, derzeit in der Form seines Lebens zu sein.

Aufstrebender Star: Jüngster Boxer der Top 20

Viele seiner Fans und Unterstützer hätten sonst immer nach Polen fahren müssen. Denn seine bisherigen Profikämpfe hat Suske zumeist im Ausland bestritten. Wie zuletzt Ende 2022 in Lubin, als Suske seinen vierten K.o.-Sieg gegen Patrik Fiala einfuhr.

Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat sich Suske besonders in Polen einen Namen erarbeitet. Dort steht er auch bei Polsat Boxing Promotion unter Vertrag. Seine bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Sechs Profi-Kämpfe hat er bestritten, fünf gewonnen, vier davon durch Knockout.

In seiner Gewichtsklasse – dem Mittelgewicht – belegt er unter den deutschen Boxern laut dem Portal Boxrec.com bereits Rang 16. In der deutschen Top 20 ist er mit derzeit 20 Jahren auch der mit Abstand jüngste Profi. Angeführt wird dieses Ranking übrigens vom Karlsruher Boxer Vincent Feigenbutz (27), den Suske perspektivisch auch gern herausfordern würde.

Suske will bei „Rostock boxt“ Spektakel bieten

In Rostock will der Stralsunder seinen Fans auch Spektakel bieten. Auf seinen Kampf gegen den 24-jährigen Mazedonier, der für sechs Runden angesetzt wurde, hat er sich gezielt vorbereitet. Ein wichtiger Baustein: intensive Trainingseinheiten am Strand von Zinnowitz auf Usedom mit seinem Trainingspartner Osleys Iglesias und seinem Trainer Georg Bramowski.

Osleys Iglesias (links) trainiert mit Max Suske am Strand von Zinnowitz. © Quelle: Hannes Ewert

„Ich habe mich jetzt neun Wochen lang auf diesen Kampf vorbereitet und fühle mich richtig gut“, sagt Suske. „Ich freue mich auf den Kampf. Der Gegner ist eine echte Herausforderung. Er hat eine wirklich gute Bilanz. Aber man sollte ohnehin keinen Gegner unterschätzen.“

Stralsunder Boxer hat Verletzung an der Hand auskuriert

Suske hätte eigentlich schon Anfang 2023 in Polen boxen sollen. Doch da plagte den Stralsunder eine Verletzung, die er nun auskuriert hat. „Beim Hauen mit der Linken hat er immer Druck verspürt“, sagt sein Vater und Manager Rene Suske. „Wir haben es untersuchen lassen. Es wurde ein leichter Bruch festgestellt.“

Für einen so jungen Boxer keine leichte Zeit. „Aber besser jetzt als später“, sagt Rene Suske. Anfang Mai konnte sein Sohn erst wieder ins Lauftraining einsteigen, wenig später startete er mit der Vorbereitung auf den Kampf in Rostock voll durch.

