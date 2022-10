﻿Digitales Stellwerk und neue Weichen: Deutsche Bahn investiert in Bahnhof Rostock-Bramow

Nach der Modernisierung des Bahnhofs in Warnemünde startet die Deutsche Bahn in Rostock ein weiteres Großprojekt. Der Bahnhof Rostock-Bramow soll bis Ende 2024 umgebaut werden. Profitieren soll davon nicht nur der Personenverkehr. Auch dem Güterverkehr und dem Fischereihafen kommt dieses Projekt zugute.

Rostock. Pendler und Passanten haben es längst gemerkt: Am Bahnhof Rostock-Bramow tut sich etwas. Seit einigen Wochen schon rollen regelmäßig Bagger über die Freifläche im Bereich Schwarzer Weg – schieben schwere Sandberge vor sich her. Ein riesiges Schild ragt in unmittelbarer Nähe zum Gleisbett in die Höhe. „Streckenertüchtigung Rostock-Berlin“ steht in schwarzen Buchstaben darauf geschrieben. Die Vorbereitungen für dieses Projekt sind bereits im Frühjahr angelaufen. Jetzt aber soll es richtig in die Vollen gehen.

Erst vor wenigen Jahren hat die Deutsche Bahn (DB) am Bahnhof Warnemünde das deutschlandweit erste digitale Stellwerk an einer Fernverkehrsstrecke in Betrieb genommen. Ein Weiteres soll bis Dezember 2024 fertiggestellt werden. Diesmal im Westen der Hansestadt. "Damit schaffen wir eine zuverlässige und ausfallsicherere Infrastruktur", hebt Sylvia Lischke, Technische Leiterin Infrastrukturprojekte MV, bei einem Vororttermin am Montag hervor.

Digitale Stellwerke würden eine neue Organisation des Bahnbetriebs ermöglichen. Mehr Personen- und Güterzüge könnten auf den Schienen verkehren, gleichzeitig kämen sie pünktlicher und auch die Bearbeitung von Störungen würde weitestgehend automatisiert. „Ein Vorteil für alle Beteiligten“, meint Lischke.

Rostocks Fischereihafen besser vernetzt

Neben dieser Maßnahme steht im Zuge der Bauarbeiten noch ein weiteres Projekt auf der Agenda der Deutschen Bahn. Neue Weichen soll der Bahnhof bekommen, wie DB-Mitarbeiter Maik Reckling anlässlich des traditionellen ersten Spatenstichs verrät. Sie sollen ermöglichen, dass Züge schneller in und aus dem Fracht- und Fischereihafen fahren können.

Traditioneller erster Spatenstich für das Bauvorhaben am Bahnhof Rostock-Bramow. © Quelle: Susanne Gidzinski

Derzeit müssten diese am Bahnhof Rostock-Bramow rangieren, um ihr Ziel zu erreichen. „Das kostet Zeit“, weiß Ronald Schulz vom Rostocker Fracht- und Fischereihafen. Je länger ein Zug sei, desto aufwendiger gestalte sich die Weiterfahrt entlang der Unterwarnow. Die neuen Weichen würden Abhilfe schaffen. Durch sie kämen die Züge nicht nur schneller voran, auch dürfen sie dann bis zu 740 Meter lang sein.

Arbeiten am Bahnhof Bramow laufen bis Ende 2024

„Wir als Nutzer brauchen ein belastbares Gleisnetz und freuen uns sehr über die Maßnahme“, sagt Schulz. „Sie leistet einen großen Beitrag zur Verbesserung der Hafeninfrastruktur.“ Davon ist Rostocks kommissarischer Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD) ebenfalls überzeugt. „Jede Investition in die Infrastruktur sei gleichermaßen eine Investition in die Zukunft der Hansestadt“, betont er.

Bis alle Gleise verlegt und die Weichen gestellt sind, dauert es allerdings noch ein paar Jahre. Ende 2024 soll die letzte von insgesamt sechs Bauphasen enden. Die Deutsche Bahn macht schon jetzt darauf aufmerksam, dass es in der Zwischenzeit immer wieder zu Einschränkungen kommen könne. Sowohl auf dem Bahnhof selbst, als auch im Bahnverkehr. Entsprechende Hinweise würden rechtzeitig herausgegeben. „Wir entschuldigen uns jetzt schon für die Unannehmlichkeiten. Langfristig gesehen zahlt sich die Investition aber aus“, so Sylvia Lischke.

Rund 40 Millionen Euro koste das Vorhaben. Und die Deutsche Bahn hat für den Bahnhof Rostock-Bramow noch weitere Pläne. Bis 2025 soll nämlich die Fußgängerbrücke erneuert und ein Fahrstuhl errichtet werden, wie ein Sprecher verrät. Eine große Erleichterung für so manchen Fahrgast. Denn: Aktuell haben es Rollstuhlfahrer und Menschen mit Bewegungseinschränkungen schwer, den Bahnsteig zu erreichen. Die nötigen Vorkehrungen fehlen.