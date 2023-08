﻿Vermeintliche Bombe hat sich in Luft aufgelöst – womöglich noch mehr grünliche Substanz in Rostock-Bramow

Rostock-Bramow. Erst sollte es eine Phosphorbombe sein, dann ein „chemischer Feststoff“, zum Schluss stellte sich heraus: Das, was da am Sonnabend an der S-Bahn-Trasse in Rostock-Bramow gefunden wurde, löste sich von selbst in Luft auf.

Wie ein am Einsatz beteiligter Feuerwehrmann auf OZ-Nachfrage bestätigte, konnte die Feuerwehr am Einsatzort nicht mehr identifizieren, um welchen Stoff es sich bei dem Fund konkret gehandelt hat. Zu schnell sei er verdampft.

Polizei meldete zunächst Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg

Rückblick: Vor dem Spiel vom FC Hansa Rostock gegen Hannover 96 sorgte ein Fund eines rauchenden Gegenstands im S-Bahn-Streckenabschnitt zwischen Rostock-Bramow und Holbeinplatz für Trubel. Laut ersten Polizeiinformationen sollte es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Die Polizei ließ deshalb die Carl-Hopp-Straße bis zur Schlachthofstraße und Max-Eyth-Straße sperren. Zudem wurde der S-Bahn-Verkehr eingestellt.

Nach dem vermeintlichen Bombenfund in Rostock-Bramow wurde ein Ein-Kilometer-Sicherheitsradius abgesperrt. © Quelle: OZ

Der Munitionsbergungsdienst aus Schwerin gab am Samstagnachmittag Entwarnung. Es handele sich nicht um eine Phosphorgranate, sondern um einen ungefährlichen „chemischen Feststoff“. Was genau das war? „Laut Erzählungen meiner Mitarbeiter vor Ort handelte es sich um einen grün schimmernden Stoff im Lehm“, sagt Robert Mollitor vom Munitionsbergungsdienst. Christian Radischat, Abschnittsleiter Gefahrenmaterial der Berufsfeuerwehr Rostock, war beim Einsatz dabei und erzählt: „Das war eine tischtennisballgroße Substanz, die grün geschimmert hat.“

Deutsche Bahn sollte Gebiet nun prüfen

Die Feuerwehr hat versucht, die Substanz vor Ort zu untersuchen, jedoch löste sie sich zu schnell auf. Die Einsatzmänner vermuten, dass es sich um eine feste Substanz handelt, die mit Sauerstoff reagiert und sich dadurch auflöst. Vermutlich ist ein Bagger der Baustelle gegen die unbekannte Substanz gestoßen, sodass Sauerstoff daran kam. Dadurch kam es zur Rauchentwicklung, durch die sich die Substanz letztlich aufgelöst hat.

Feuerwehr und Munitionsbergungsdienst haben den Einsatzort danach verlassen. Laut Angaben der Feuerwehr ist die Deutsche Bahn AG nun zuständig – die Feuerwehr habe das Unternehmen darauf hingewiesen, prüfen zu lassen, ob sich noch mehr dieser Substanzen im Boden befinden. Ob die Deutsche Bahn das Gebiet weiter untersuchen lassen will, dazu hat sich das Unternehmen auf OZ-Anfrage nicht geäußert.

