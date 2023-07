Geschenke weg: Rostocker Paar nach Hochzeitsfeier bestohlen

Rostock. Ein böses Erwachen gab es am Wochenende für ein Brautpaar in Rostock. Den frisch Vermählten wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Hochzeitsgeschenke und sämtliche Glückwunschkarten gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Feierlichkeit fand im Rostocker Stadthafen statt und ging etwa bis 2 Uhr morgens. Das Brautpaar wollte die Geschenke am nächsten Tag abholen und lagerte sie über Nacht am Veranstaltungsort.

Als der Bräutigam am nächsten Tag gegen 11 Uhr zum Rostocker Speicher kam, um die Geschenke zu holen, stellte er fest, dass dort eingebrochen worden war. Von den Geschenken fehlte jede Spur, woraufhin er die Polizei informierte.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten einen weiteren Einbruch fest. Die bislang unbekannten Täter hatten es nicht nur auf die Geschenke des Brautpaares abgesehen, sondern waren auch in ein angrenzendes Geschäft eingebrochen. Dort durchsuchten die Diebe Schränke und entwendeten Bargeld.

Gestohlene Geschenke: Rostocker Polizei sucht nach Zeugen

Der Kriminaldauerdienst konnte am Tatort Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Darüber hinaus sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Speichers oder im Rostocker Stadthafen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst in der Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache.

