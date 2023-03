Ein riesiges Loch klafft im Spazierweg an der Warnow in Rostock – und das seit Jahren. Die Holzbrücke sollte längst saniert werden. Durch die geplante und später abgesagte Bundesgartenschau 2025 verzögerte sich der Bau, doch jetzt ist klar, wann der Ersatz fertig sein soll.

Rostock-Stadtmitte. Den kompletten Rostocker Stadthafen entlang, über die Petribrücke durch Dierkow bis auf die andere Seite nach Gehlsdorf sollen sich Spaziergänger und Radfahrer völlig lückenlos an der Warnow entlang bewegen können. Ein Genuss für Einheimische und Touristen wäre der Rundweg am Wasser, wenn er nicht am Ludewigbecken an der Rostocker Holzhalbinsel abrupt enden würde.