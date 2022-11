﻿„Das ist ein Skandal“: Buchhändler Manfred Keiper wirft der Stadt Rostock Rechtsbruch vor

Er hat Einbußen im sechsstelliger Höhe: Manfred Keiper, Chef der „anderen buchhandlung“, ist entsetzt über neues Vergabeverfahren bei Schulmaterial. Bücher werden nun aus Sachsen, Bayern oder Nordrhein-Westfalen angeschafft statt vor Ort. Geht dabei alles rechtens zu? Ein Prozess soll das klären.

Rostock. Seit Jahren organisiert und unterstützt Manfred Keiper mit seiner mehrfach ausgezeichneten „anderen buchhandlung“ Leseförderaktionen in Rostock. So verschenkt er Lesetüten an Grundschüler und bietet Veranstaltungen zum Welttag des Buches. Doch damit ist Schluss. Im kommenden Jahr streicht Keiper alle Aktionen.