Unterwegs mit Fregatte „MVP“

Bundeskanzler Scholz zu Gast bei Marine-Manöver in Rostock

Bundeskanzler Olaf Scholz überzeugt sich bei seinem Besuch in Rostock von den Fähigkeiten der deutschen Marine. (Symbolbild)

Derzeit trainiert die deutsche Marine im Rahmen eines Nato-Verbandes in der Ostsee für den Ernstfall. Diese Gelegenheit nutzt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag, um sich einen Eindruck von den Fähigkeiten der Marine zu machen. Was auf dem Plan steht.