Busfahrer in Rostock wird zu Vollbremsung gezwungen – fünf Verletzte

Rostocker Volkstheater zeigt „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mit Live-Orchester

Es ist ein absoluter Klassiker in der Weihnachtszeit: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das Volkstheater in Rostock spielt den Kult-Film am vierten Adventswochenende auf der großen Leinwand – mit Live-Musik von der Norddeutschen Philharmonie.