﻿Premiere für Rostocker Gesangstalent: Carina Castillo veröffentlicht erstes Album auf Deutsch

Rostock. Premiere für ein Rostocker Gesangstalent: Carina Castillo bringt mit ihrer Band ihr erstes deutsches Album auf den Markt. Kommenden Dienstag stellt sie alle Songs davon bei einem Konzert im Rostocker Klostergarten vor. Die Produktion des Albums lag quasi in Familienhand. Denn die Musik stammt von Philipp Krätzer, Carinas Lebenspartner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Leben mit und für die Musik

Vor zwölf Jahren lernten sich die beiden an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) kennen und lieben. „Philipp ist mir direkt am ersten Tag des Studienbeginns aufgefallen“, schwärmt Carina. Zwei Jahre vergingen, bis sie ein Paar wurden. Danach ging alles sehr schnell. Die gemeinsame Tochter Juna kam zur Welt und Carina setzte das Studium zunächst für ein Jahr aus. Seitdem mussten Familie und Musik gemeinsam funktionieren. Ohne die Großeltern würde das nicht so gut klappen, gibt Carina zu. Die kümmern sich meist, wenn das musikalische Pärchen am Wochenende Auftritte hat.

Carina Castillo und ihr Partner Philipp machen seit sechs Jahren professionell Musik. Im Sommer ist der Terminkalender fast immer voll. In der kalten Jahreszeit sei dann wieder mehr Zeit für Studio- und Kreativarbeit. Die mittlerweile zehnjährige Juna komme dabei nicht zu kurz. „Wir möchten ihr alles bieten und auch zeigen, besonders was das Ausprobieren von Instrumenten angeht. Sie spielt schon ein wenig Klavier.“ Aktuell schlage Junas Herz aber mehr für das Tanzen. Carina habe selbst als kleines Mädchen Ballettstunden bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reichen die Live-Auftritte zum Leben?

Das Musikerpaar sei sehr flexibel und habe noch weitere berufliche Standbeine. Seit der Coronapandemie arbeitet Castillo als Synchronsprecherin, gibt Musiktherapiekurse an einer Rostocker Rehabilitationsklinik und privat Gesangsunterricht. Außerdem singt sie in verschiedenen Coverbands. „Ich kann auch Klavier spielen“, erklärt sie. Das sei auch Voraussetzung für die Aufnahmeprüfung an der HMT gewesen. „Aber Philipp kann das einfach viel besser“, sagt die gebürtige Ukrainerin, die schon als siebenjährige ins Poesiealbum schrieb, dass sie Sängerin werden möchte. Den Wunsch hat sie sich vor sechs Jahren schließlich selbst erfüllt.

Lesen Sie auch

Krätzer ist in der Hansestadt ein gefragter Musikproduzent. Er arrangiert und komponiert oft für andere Musiker, sogar für einen australischen Künstler durfte er Songs komponieren und für ein isländisches Orchester, das an dem gleichen Tag mit dem berühmten Filmkomponisten Hans Zimmer aufnahm. Philipp spiele, ebenso wie Carina, noch in weiteren Bands und ist Pianist bei Theatervorführungen. Aktuell spielt er mit bei dem Musical „The little Miss Sunshine“, das in Schwerin aufgeführt wird.

Erstes Album der Künstlerin erscheint

Am 25. Juli erscheint Castillos erstes Album, welches ausschließlich deutsche Songs bereithält. „Ich habe 13 Titel geschrieben und Philipp hat sie arrangiert“, sagt die Sängerin, die sich im Deutschpop sehr zu Hause fühlt. Erst seit der Corona-Pandemie entdeckte sie die deutsche Musiksprache für sich. Zwei Single-Auskopplungen gab es bis dato: „Flieg mit mir“ und „Neonfarben“. Um das Album vorzustellen, gibt sie im Rostocker Klostergarten ein Konzert. Erst dann verrät sie den Albumnamen. „Ich freue mich, wenn ganz viele Zuschauer kommen.“ Es wird auch eine Vorband geben: Herley, ein Hamburger Singer-Songwriter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem ersten Album habe sie sich bewusst dazu entschlossen, sich nicht für eine bestimme Klangfarbe zu entscheiden – mal ist es verspielt, verträumt, tiefgründig und dann wieder wuchtiger, energiegeladen, peppiger. Auch ein echtes Streichquartett aus Amerika sei bei der Ballade „Nur mit dir“ dabei. Song-Ideen kommen oft im eigenen Tonstudio, genauso gut auf der Couch, am Küchentisch oder auf der Autobahn. Vorher sang Carina immer auf Englisch, wie beispielsweise mit der Band „Phunknetic“. Sie probierte sich mit Funk und Soul aus. Carina denkt bereits an das zweite Album. Sie hat viele Ideen im Kopf und plant Kooperationen mit anderen Künstlern. „Wenn man sich zu lange Zeit lässt, wird man wieder vergessen.“

Tickets für Konzert gewinnen

Die OZ verlost fünfmal eine Eintrittskarte für das Release-Konzert der Sängerin am 25. Juli um 19.30 Uhr. Dafür müssen Sie nur eine Frage beantworten, schon landen Sie im Lostopf.

Teilnahmeschluss ist am Montag (24. Juli), 19 Uhr.

OZ