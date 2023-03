﻿CDU will Container für Flüchtlinge verhindern: Ist das Rostocks Alternative?

Jetzt gibt es auch in Rostock Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen: Die CDU will den Bau eines neuen Containerdorfs am Stadthafen und die Sperrung von Turnhallen verhindern. Die Stadt soll stattdessen auf ein altes Gebäude zugreifen, um das es in der Vergangenheit mehrfach Streit gab.

Die CDU will das alte DSR-Verwaltungsgebäude wieder als Flüchtlingsunterkunft nutzen – statt der Turnhalle in Gehlsdorf.

Rostock. Der Ärger der kleinen Sportler, der Trainer und der Eltern war groß: Die Turnhalle in Gehlsdorf wird vorerst gesperrt – und zur Notunterkunft für Flüchtlinge. Kurz vor Ultimo will die CDU das aber noch verhindern: Fraktionschefin Chris Günther und Parteichef Daniel Peters haben die Stadtverwaltung aufgefordert, stattdessen wieder die ehemalige Unterkunft in Langenort zu nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der waren bereits bis Jahresende Geflüchtete untergebracht. Zwischen dem Eigentümer – einer Firma aus Bad Doberan – und der Stadt gab es aber Ärger um die baulichen Zustände. Der Vermieter kündigte schließlich der Stadt, es tobt ein Rechtsstreit. „Die laufenden Rechtsstreitigkeiten sollten kein Grund sein, die Unterkunft in Langenort gänzlich abzulehnen – zumal die Kosten geringer sein dürften als die Herrichtung der Containerlösung“, so Günther.

Stadt Rostock will Halle und Container

Erst vor gut zwei Wochen hatten Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) und Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) offiziell bestätigt, dass nun die Hansestadt am Osthafen ein weiteres Containerdorf für 250 Flüchtlinge einrichten wird und dass nun auch Rostock eine Turnhalle als Unterkunft nutzen muss. Bei einer Info-Veranstaltung in Dierkow sorgte das für reichlich Ärger: Vor allem Sportler, die vorerst umziehen müssen, zeigten sich enttäuscht von der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zu den schärfsten Kritikern der Turnhalle-Nutzung gehört die CDU: „Der Kinder-, Jugend- und Vereinssport wird eingeschränkt, etwa darf die Ballschule der Seawolves dort nicht mehr stattfinden. Die Planungen von Unternehmern im Osthafen werden konterkariert“, so die Fraktionschefin in der Bürgerschaft. Genau deshalb soll Rostock wieder mit dem Doberaner Unternehmer über das Thema Langenort sprechen. Mehr als 250 Flüchtlinge könnten dort untergebracht werden – wenn sich Vermieter und Rathaus einigen, wenn die baulichen Mängel abgestellt werden.

„Dann bräuchten wir die Turnhalle und vielleicht auch das Containerdorf nicht. Und günstiger dürfte diese Lösung am Ende auch sein“, sagt Chris Günther. Perspektivisch könnte das alte DSR-Verwaltungsgebäude sogar umgebaut werden – „kleine Apartments“, in denen Geflüchtete auch länger menschenwürdig leben könnten.

Kröger: „Langenort kurzfristig nicht nutzbar“

Oberbürgermeisterin Kröger mahnt in dem Disput über die Not-Quartiere zur Besonnenheit und zur Zusammenarbeit: „Wir sind an Lösungsvorschlägen und Ideen immer interessiert, alles wird selbstverständlich geprüft. Allerdings ist Langenort kurzfristig nicht nutzbar und könnte die bereits verkündete Belegung einer Turnhalle leider nicht verhindern. Wir bräuchten eine längere Zeit zur Nutzbarmachung, zudem läuft ein Rechtsstreit zur Frage der Erfüllung des zwischenzeitlich gekündigten Mietvertrages“, lässt sie über Stadtsprecher Ulrich Kunze ausrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Intern sei der Antrag der CDU/UFR-Fraktion aber höchst umstritten: „Die CDU agiert in AfD-Manier und bringt Unruhe in ein Thema, das wir bisher in Rostock ganz ruhig abgearbeitet haben“, heißt es von hochrangigen Mitarbeitern. Außerdem: Das Gebäude in Langenort herzurichten, würde Monate dauern. Allein die Schäden an den Duschen seien gravierend. Mehrfach hatte das Gesundheitsamt die Unterkunft bemängelt – bereits im Jahr 2021. „Jede Verzögerung beim Bau des Containerdorfs um nur vier Wochen bedeutet, dass wir ein bis zwei weitere Turnhallen als Notunterkünfte heranziehen müssen.“