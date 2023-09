﻿Charly Hübner stellt seinen ersten Film als Regisseur in Rostock vor: „Ich mag trash“

Anlässlich des Kinofestes hat Charly Hübner, der jahrelang als Kommissar im Rostocker Polizeiruf zu sehen war, seinen ersten Spielfilm „Sophia, der Tod und ich“ als Regisseur im Rostocker Capitol vorgestellt. Er berichtet von seinem schlimmsten Drehtag und was ihn an dem Film gereizt hat.

Rostock. Was, wenn der Tod plötzlich an der eigenen Haustür klingelt? Dass dies nicht nur ein makaberes, sondern durchaus amüsantes Szenario sein kann, zeigt Schauspieler Charly Hübner eindrucksvoll in seinem neuen Film „Sophia, der Tod und ich“, den er am Sonntag anlässlich des bundesweiten Kinofestes im Rostocker Capitol präsentierte.