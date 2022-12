﻿Hamburgerin eröffnet China-Restaurant in Rostock – mit „All you can eat and drink“-Buffet

Neue Adresse für nimmersatte Fans von Asia-Food: Am Rostocker Bahnhof hat ein neues SB-China-Restaurant eröffnet, das mit Buffet lockt. Fleisch, Fisch, Kuchen und Desserts, dazu eine große Auswahl an Getränken erwarten die Gäste. Speisen, Preise, Öffnungszeiten – alle Infos zum Selbstbedienungs-Lokal.

Rostock. Wer einen Mordshunger auf Asia-Küche und dazu ordentlich Durst hat, ist bei Mr. Wu goldrichtig. Das China-Restaurant lockt Gäste mit einem „All you can eat and drink“-Buffet. Heißt: Zum Festpreis darf hier gegessen und getrunken werden, was die Woks und Zapfhähne hergeben.

Das Lokal zählt zu den neuesten Adressen auf Rostocks Gastronomie-Landkarte und wurde gerade auf der Südseite des Hauptbahnhofes am Platz der Freundschaft eröffnet. Direkt neben der neuen Burgerme-Filiale hat Mr. Wu in einem Ladenlokal ein Schlaraffenland für Fans fernöstlicher Kulinarik aufgebaut: Kalte und warme Vorspeisen, Sushi, Suppen und Salate stehen bereit. Asiatische Fleisch- und Fisch-Gerichte reihen sich auf langen Buffettischen auf. Zwei-Schokobrunnen sprudeln. Eine Kühltruhe mit Eis in allen Regenbogenfarben. Schokoküsse, Donuts, Früchte und Kuchen aller Art warten auf Gäste.

Chinesin führt neues Lokal in Rostock

Im Mr. Wu gibt eine kleine zierliche Frau den Ton an: Shuping Ji ist Geschäftsführerin der Rostocker Filiale. Denn, so erzählt die gebürtige Chinesin, Mr. Wu sei eine Kette, die unter anderem auch in Lübeck und Hamburg zu finden sei. In letzterer Filiale habe sie bisher gearbeitet. Nun will sie mit ihrem gut 20-köpfigen Team Rostock auf den Geschmack bringen. Der Anfang sei vielversprechend. „Die Leute kommen.“

Kaum hat die Gastronomin an diesem Mittag die Ladentür geöffnet, spazieren hungrige Geschäftsleute und Leute aus der Nachbarschaft herein sowie Reisende, die die Zeit bis zum nächsten Zug genüsslich überbrücken wollen. Immer wieder klingelt das Telefon: „Reservierungen für heute Abend“, freut sich Ji.

Mit „Mr. Wu“ hat am Platz der Freundschaft ein Restaurant eröffnet, in dem es ausschließlich Buffet-Essen gibt. Mehr als 200 Gäste haben hier Platz. © Quelle: Ove Arscholl

Mr. Wu will mit Preis-Leistungs-Verhältnis punkten

Anbeißen soll die Kundschaft wegen des reichhaltigen Angebots und der Preise: Für das Mittagsbuffet sind 17,90 Euro fällig, abends ist die Pauschale zwölf Euro teurer. Alle alkoholfreien Getränke, wie Saft, Cola, Kaffee oder Null-Promille-Bier, sind inbegriffen, zwei alkoholische Getränke nach Wahl für volljährige Gäste sind gratis. Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren dürfen sich für 1,20 bzw. 1,80 Euro pro Lebensalter am Buffet bedienen. Für Drei- bis Vierjährige werden 5 Euro fällig, jüngere schmausen kostenlos.

Fürs Restaurant von Hamburg nach Rostock

Mr. Wu ist nicht der Einzige, der in Rostock mit All-you-can-eat-Asiaküche lockt: Auch Lokale, wie das Golden Bay am Stadthafen oder das Bamboo-Restaurant in Reutershagen, haben vergleichbare Angebote. Die Trink-Flatrate hebe Mr. Wu aber von anderen Gaststätten ab, betont Shuping Ji. „Da sind wir die Ersten in Rostock.“

26 Jahre lang sei sie bereits in der Gastronomie tätig, zuletzt bei Mr. Wu in Hamburg. Für ihren Job hat Shuping Ji ihren Lebensmittelpunkt nun nach Rostock verlagert, ist der Elbmetropole aber nach wie vor sehr verbunden – durch Familienbande. „Meine beiden Kinder studieren dort“, sagt die Gastronomin.

Hungrigen Hochschülern begegnet sie auch beruflich. Frei nach dem Motto „Ein leerer Bauch studiert nicht gern“ kämen viele chinesische Studenten, die in der Nähe des Restaurants wohnen, und ließen sich abends vor allem Meeresfrüchte schmecken, sagt Shuping Ji und lacht.

Köche bereiten Meeresfrüchte frisch zu

Nicht nur das Buffet, auch das Lokal hat XL-Maße: Gut 200 Gäste finden darin Platz. Für sie gibt es zu fortgeschrittener Stunde mehr Auswahl: Das Abendbuffet bietet Meeresfrüchte, aber auch Exotisches, wie beispielsweise Känguru-Fleisch. Diese Zutaten werden zunächst roh aufgetafelt. Der Gast packt, was er mag, auf seinen Teller und bringt selbigen zur Theke. Dort warten Köche darauf, diese verzehrfertig zuzubereiten. Kellner bringen die Speisen anschließend zu den Tischen. Das Konzept komme in Hamburg super an, sagt Shuping Ji. Für Rostocker sei das aber offenbar noch neu. „Deshalb steht hier immer ein Mitarbeiter und erklärt, wie es geht.“

Schlemmer-Limit mit Option auf Verlängerung

Die Völlerei im Mr. Wu hat Grenzen: Zweieinhalb Stunden lang dürfen sich Buffet-Gäste nach Herzenslust bedienen, dann ist Schluss. Wer früh feststellt, dass das nicht ausreicht, kann bei den Kellnern gegen einen Preisaufschlag Futterzeit-Nachschlag bestellen. Mehr zahlen müssen auch alle, die maßlos zulangen und Lebensmittel verschwenden, denn die wichtigste Regel lautet: „Nehmen Sie nur so viel, wie Sie essen und trinken können.“ Wer also seinen Teller überlädt oder die zwei alkoholischen Freigetränke nicht ausleert, zahlt dafür.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 12-15 Uhr Mittagsbuffet, 17.30-22 Uhr Abendbuffet; an Feier- und Sonntagen gibt's ganztags das Abendbuffet.

