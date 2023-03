﻿Rostocks beliebter Rosengarten erinnert an Mondlandschaft: Warum hier alles aufgewühlt wurde

Rostock. Aufgewühlt zu sein, ist ja eher eine menschliche Gemütsverfassung. Vielleicht ergeht es gerade manchem Rostocker beim Blick auf die Baustelle Rosengarten so: Denn auch der ist sehr aufgewühlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Löcher, Zäune sowie große Erdhaufen prägen derzeit das Bild des Parks im Herzen der Hansestadt. Und es drängt sich die Frage auf: Kann er wirklich wieder wie geplant bis September zu einer blühenden Landschaft werden? Die OZ hat nachgefragt.

Giftige Stoffe im Erdaushub

Bauleiter Thomas Jürß hat zumindest schon mal eine Erklärung für die Erdhaufen, die so tatsächlich nicht geplant waren: Dort, wo heute der Rosengarten angelegt ist, waren früher die Wallanlagen der Stadtbefestigung. Um eine ebene Fläche zu erhalten, wurde damals die Senke verfüllt. „Es hat sich herausgestellt, dass dieses Füllmaterial stärker mitkontaminiert ist als angenommen“, so Jürß. Daher müssen zahlreiche Proben genommen werden, und der Aushub darf erst abtransportiert werden, wenn er als unbedenklich eingestuft worden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rosengaren drohen nasse Nasse Hosen

Ansonsten liefen die Arbeiten nach Plan, versichert der Bauleiter und liefert auch gleich eine Erklärung für die Rinnen und Löcher im Boden: „Derzeit wird der Schacht für die Brunnentechnik gebaut.“ Der Springbrunnen in der Mitte des Parks soll künftig genauso hoch sprudeln wie früher. Zudem werden unter der Oberfläche erstmals Bewässerungsanlagen für die Grünflächen verlegt. Damit soll in Trockenzeiten verhindert werden, dass Rasen oder Blumen vertrocknen. Besuchern, die sich künftig in so einer Trockenperiode auf die Wiese setzen, drohen dann nasse Hosen: Das Wasser wird tröpfchenweise abgegeben und ist damit nicht gleich zu sehen.

Die Mitarbeiter der Firma Rostocker Galabau, Rüdiger Keske, Tobias Schultze und Max Keler (v.l.), beim Setzen von Stahlschienen für den Wegebau. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Bäume wurden gefällt

Eine kleine Planänderung gibt es beim Denkmal für den umstrittenen Afrika-Forscher Paul Pogge. Es soll von seinem alten zentralen Standort an die Südseite des Parks versetzt werden. Dabei bekommt es nun, anders als ursprünglich vorgesehen, einen neuen schlichten Betonsockel, der aber noch nicht angefertigt wurde.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umstritten waren auch die Baumfällungen im Park: Fünf der Linden, die an der Nordseite eine Allee bilden, sollten gefällt werden, bleiben aber nun nach Protesten stehen. Weitere rund 20 Bäume und Sträucher wurden jedoch inzwischen gefällt beziehungsweise gerodet. Dabei fand sich laut Jürß kein Gewächs, das als erhaltenswert erachtet wurde.

Rostocks grüne Lunge: Hecke soll Verkehr abschirmen

„Die neuen Bäume und auch die Rosen werden noch im Frühjahr gepflanzt“, verspricht Jürß. Die Rosen wachsen derzeit in einem Gartenbaubetrieb heran. „Wir haben sie auch schon auf Fotos gesehen“, so der Bauleiter. Die alten Rosen waren für einen guten Zweck versteigert worden.

Derzeit werden auch die Hochbeete auf der Steintorseite neu gefasst. Geplant ist, dort eine Hecke zu setzen, um den Park ein wenig von der verkehrsreichen Steintorkreuzung abzuschirmen. Ob das so kommt, ist aber noch nicht sicher, erklärt Jürß: „Dort stehen auch alte Bäume. Wir müssen erst prüfen, ob die Hecke angesichts des Wurzelwerks der Bäume gedeihen kann.“

Rollrasen oder neue Aussaat?

Ebenfalls offen ist noch, ob die Wiese des Rosengartens bei der Neubepflanzung einen Rollrasen bekommt oder ob der Rasen ausgesät wird. „Rollrasen hätte den Vorteil, dass er sofort genutzt werden kann. Er ist aber teurer“, gibt Jürß zu bedenken. Die Entscheidung hänge aber vor allem von den Witterungsbedingungen ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Abschluss der Arbeiten werden dann unter anderem Parkbänke aufgestellt. Ihre Zahl wird genauso hoch sein wie vor dem Umbau. Hinzu kommen aber weitere Sitzgelegenheiten an den Hochbeeten. Auch Lampen, Mülleimer und ein Blinden-Leitsystem werden zum Ende hin noch installiert.

Zaun bleibt bis zum Schluss stehen

Der zwei Meter hohe Zaun bleibt bis zum Schluss stehen. Das soll auch verhindern, dass Besucher schon im Sommer auf die Wiese gehen und damit das Anwachsen des frischen Grüns stören könnten. „Wir appellieren an die Vernunft der Bürger. Der Rosengarten bleibt eine Baustelle“, betont Jürß.