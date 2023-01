﻿Rostock: Darum macht das Szene-Lokal „Café Central“ schon um 17 Uhr zu

Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht: Rostocks erstes Straßensport-Gym eröffnet in der Südstadt

Am 3. Februar eröffnet nach langer Verzögerung das erste Straßensport-Gym in Rostock. Das Studio für Functional Fitness ist das erste seiner Art in MV. Warum die Eröffnung so lange gedauert hat und was das Gym bietet.