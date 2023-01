﻿Rostock: Darum macht das Szene-Lokal „Café Central“ schon um 17 Uhr zu

Es ist eine beliebte Adresse im Rostocker Ausgehviertel KTV : das „Café Central“. Doch wer abends dort ein Bier trinken oder essen gehen will, steht derzeit vor verschlossenen Türen. Die OZ hat nachgefragt, was da los ist.

Rostock. Es ist einer der bekanntesten und beliebtesten Anlaufpunkte im Rostocker Szene-Viertel KTV: das „Café Central“. Doch auch vor solchen Leuchttürmen macht der Fachkräftemangel nicht halt. Weil Personal fehlt, schließt das Café derzeit täglich schon um 17 Uhr.

Es ist 16 Uhr, einige Tische sind besetzt mit Gästen, die nur etwas trinken oder ein Stück Kuchen essen wollen. Eine Mitarbeiterin steht hinter dem Tresen, eine andere bedient. So weit scheint alles normal. Doch der Inhaber, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, klagt im Gespräch mit der OZ: „Uns fehlen zwei Köche und zwei feste Servicekräfte.“

Verbliebenes Personal soll nicht verheizt werden

Daher habe er die Notbremse ziehen müssen. „Ich wollte nicht das verbliebene Personal verheizen“, so der Inhaber. Auf einer Tafel am Eingang, auf der sonst die Tagesangebote aufgelistet sind, steht mit Kreide geschrieben: „Liebe Gäste, aus Personalgründen haben wir uns entschieden, unsere Öffnungszeiten anzupassen.“ Bis einschließlich Februar sei das Café nur noch von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Im OZ-Gespräch verrät der Chef, dass es auch noch andere Gründe gibt: „Das Ausgehverhalten hat sich verändert. Nach 21 Uhr sieht man kaum noch Leute auf der Straße. Vor einer Weile hatten wir unter der Woche noch teilweise bis nach Mitternacht geöffnet. Zuletzt haben wir oft schon um 22 Uhr zugemacht, weil nichts mehr los war.“

Direkt gegenüber vom „Café Central“ liegt das Programmkino „Lichtspieltheater Wundervoll“, kurz: Liwu. Früher sei es üblich gewesen, dass die Kinobesucher nach der Vorstellung im Café noch etwas getrunken haben. Aber auch das sei nicht mehr der Fall.

Inhaber: Es liegt nicht am Geld

Die Personalnot liegt nach Ansicht des Inhabers nicht am Geld: „Wir zahlen ganz gut, sonst wären ja unsere langjährigen Mitarbeiter nicht geblieben.“ Eine dieser Stammkräfte meint: „Uns blutet das Herz, dass wir jetzt früher schließen müssen. So etwas hat es in den acht Jahren, die ich hier arbeite, noch nicht gegeben.“ Probleme gebe es unter anderem mit den studentischen Aushilfen, die studienbedingt meist nach zwei oder drei Jahren wieder aufhörten.

Speisekarte des Rostocker Cafés wird geändert

Und eben Fachkräfte in der Küche: Weil Köche so schwer zu finden sind, überlegt der Inhaber, die Speisekarte umzustellen, wenn er, wie geplant, im März wieder abends öffnet: „Das Angebot wird wohl nicht mehr so restaurantlastig sein, also mit weniger aufwendigen Gerichten, wie geschmorten Ochsenbacken, sondern eher leichte Bistroküche, wie Burger, Flammkuchen oder Salate. Das schmeckt auch gut, erfüllt aber andere Ansprüche.“

Im Servicebereich ist der Chef recht zuversichtlich: „Wir haben bereits einige Bewerbungen.“ Allerdings müssten diese neuen Kräfte, falls sie denn kommen, auch erst eingearbeitet werden. Dennoch glaubt er, dass das „Central“ möglicherweise auch schon wieder Mitte Februar länger aufbleiben könnte.