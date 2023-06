﻿Fischbrötchen, Marlower Bier und Fingerfood: Das bietet die Flaniermeile an der Rostocker Kaikante

Rostock. In die Fischkutter, die im Rostocker Stadthafen liegen, kommt Bewegung. „Die „Luna Rossa“ ist erneut umgezogen. Das Schiff, das Scan Haus Marlow-Chef Friedemann Kunz gehört, war am 1. Juli 2022 am Liegeplatz 90 zwischen Lokschuppen und Fahrgastanleger vertäut worden. Zuvor war der 24 Meter lange und 155 Tonnen schwere Kutter, nachdem er am 20. Februar 2022 während des Sturmtiefs „Antonia“ an seinem Liegeplatz vor dem „Al Porto“ gesunken war, im März gehoben und wieder auf Vordermann gebracht worden.

Nun liegt die „Luna Rossa“ weiter westlich hinter dem historischen Holzkran neben dem Gastro-Schiff „Maitreya“. Eigner Kunz sagt: „Das ist mit dem Restaurant ,Al Porto’ als Betreiber und den anderen Fischbrötchen-Kuttern so besprochen worden, damit der Gastronomie-Mix stimmt.“ Hintergrund: Auf der „Luna Rossa“ bietet das „Al Porto“ italienische Küche an.

Flaniermeile Rostocker Kaikante vom „Al Porto“ bis „Otto’s“

Direkt daneben und vor dem Speicher am Traditionskutter, der zum Warnemünder Restaurant K25 gehört, gibt es Fischbrötchen auf die Hand. Dann komme über die Flaniermeile zwischen „Al Porto“ im Osten und „Otto’s Restaurantschiff“ im Westen „ein bunter Mix an gastronomischen Angeboten“, so Kunz. Auf der „Luna Rossa“ biete Betreiber Ron Shehu (40) Fischgerichte, Fingerfood und italienische Speisen wie Antipasti an. „Und unser in Marlow gebrautes Bier“, sagt Kunz.

Der Klassiker vom Traditionskutter: Lena verkauft Fischbrötchen und Bier auf der „Maitreya“ im Rostocker Stadthafen. © Quelle: Ove Arscholl

Direkt neben der „Luna Rossa“ liegt die „Maitreya“. Das niederländische Binnenschiff hat Betreiber Axel Rosentreter (60) zum Gastro-Schiff umgebaut. 2018 war ihm am Liegeplatz vor dem Lokschuppen sein erster Kutter, die „Richard“, mit dem er seine Rostocker Fischbrötchen-Karriere mal gestartet hatte, abgefackelt worden. Der Brandstifter sei erwischt und jetzt verurteilt worden, sagt Rosentreter.

Mit der „Maitreya“, einem 1954 gebauten Schüttgutfrachter, der mit Kies, Beton, Dünger auf Flüssen in den Beneluxstaaten und Deutschland unterwegs gewesen ist, hat Rosentreter den Neustart hingelegt. Neben Fischbrötchen gebe es an Bord auch handfeste maritime Küche.

„Richard“ als Fischbrötchen-Kutter oder Hotel-Schiff

Die „Richard“ ist hinter der „Maitreya“ im Päckchen vertäut und wird in den nächsten Wochen nach Barth in die Werft geschleppt. „Dann wollen wir mal sehen, wie wir die wieder hinkriegen“, sagt Rosentreter. Fischbrötchen-Kutter oder auch Hotelgastschiff – alles ist möglich. Angebote, die „Richard“ zu verkaufen, hätten sich zerschlagen.

