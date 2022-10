﻿„Viel Schnickschnack, aber auch Seltenes“: Das war auf dem Rostocker Nachtflohmarkt los

Der Nachtflohmarkt in der Messehalle in Rostock-Schmarl hat seinen Besuchern Kurioses geboten. Neben klassischem Krimskrams wechselten auch Modelle von Baufahrzeugen oder Drucker den Besitzer. Was sonst los war und wie die Händler das Event beurteilten.

Rostock. „Für sechs Euro würde ich es nehmen“, hallt es von einer Ecke innerhalb der weitläufigen Messehalle auf der Rostocker Hansemesse. „Machen wir zehn Euro“, aus einer anderen. An diesem Samstagabend hat sich die Eventlocation in Rostock-Schmarl in eine Art Basar verwandelt – denn es ist wieder einmal Zeit für den Nachtflohmarkt. Das bedeutet: Je dunkler es wird, desto härter wird gefeilscht.

Tausende Schlumpffiguren in allen Varianten, DVD’s, Schallplatten von den Foo Fighters oder eine Nintendo-Spieleauswahl, die sich mit der Auswahl aus jedem Elektronikfachmarkt messen lassen könnte – der Flohmarkt zu später Stunde in Rostock hat einiges zu bieten. „Ich habe einen besonderen Auftrag von zu Hause mitbekommen“, sagt Kim Knobloch aus Lalendorf bei Teterow. „Einen Fleischwolf und eine Wurststopfmaschine für Papa.“ Ein sehr ungewöhnlicher Auftrag, doch auf einem Flohmarkt gibt es bekanntlich nichts, was es nicht gibt. Noch habe sie jedoch nichts in der Art entdeckt, doch sie gehe mit ihrer Freundin mehrmals umher.

Flohmarkt in Rostock: Die Suche nach der Wurststopfmaschine

„Auf jeder Runde sieht man andere Dinge“, sagt Knobloch. Freundin Marise Stinder hatte an diesem Abend schon mehr Erfolg. Ihr prallgeformter Jutebeutel lässt nur schwer erahnen, was sie mit sich trägt. „Es ist ein Drucker“, sagt Stinder. „Den habe ich für meine Schwester mitgenommen. Sie hat einen gesucht.“ Beide wollen noch zwei Runden drehen: „Ich suche noch nach Türbeschlägen“, sagt Knobloch – na dann, viel Erfolg.

Hansemesse: Schleich-Figuren, Schlümpfe und Spiele

Auf insgesamt 10.600 überdachten Quadratmetern reiht sich an diesem Abend jeder Stand dicht an den nächsten. Bei Frank Schau, der offenbar über einen längeren Zeitraum viele Sammelleidenschaften pflegte, geht sicherlich jedes Kinderherz auf: Neben unzähligen Lego- und Schleichfiguren, die fein säuberlich aneinandergereiht auf dem Holztisch stehen, können Interessierte hier auch Plüschfiguren aus dem Anime-Bereich oder Spiele für diverse Konsolen ergattern. „Ich habe viel gesammelt“, sagt Schau und bestätigt damit den ersten Eindruck. „Das ist eine große Leidenschaft von mir.“

Doch nun trennt er sich von zahlreichen Stücken. Er und sein Vater Jürgen bauten ihren Stand um 12 Uhr auf. Seit 15 Uhr schlendern die Besucher vorbei – doch die Kauflaune hielt sich an diesem Samstag noch etwas in Grenzen. „Es war tatsächlich schon mal besser“, sagt Schau. Er und sein Vater seien das „vierte oder fünfte Mal hier“. Heute sei im Vergleich zu vergangenen Veranstaltungen weniger los, so sein Eindruck. Doch gibt es auch heute einen Dauerbrenner? „Die Schleich-Figuren sind tatsächlich sehr gefragt.“

Hans-Jörg Erler handelt mit detailgetreuen Modellfahrzeugen der Firma Bruder. © Quelle: Marvin Wennhold

Figuren oder Spielzeuge hat Hans-Jörg Erler nicht zu bieten. Seine Bagger, Last- und Krankenwagen sind nämlich detailgetreue Modelle. „Ich glaube, der Maßstab ist eins zu fünfzig“, sagt Erler. Doch wo hat er die alle her? Ich sammle gerne und schaue auch mal, wenn irgendwo Betriebsauflösungen sind. Dort findet man oft solche Modelle. Aber man braucht gute Kontakte.“ Das Interesse für diese Modelle sei jedenfalls riesig, sagt Erler, der sich selbst als sehr „detailverliebt“ beschreibt. „Ich hab sehr gutes Feedback von den Besuchern erhalten und auch schon einige Fahrzeuge verkauft.“ Vor allem als Geschenk eigneten sich die Modelle gut. „Zum Beispiel der Bagger für Papa, der in der Baubranche tätig ist.“

Der Reutershagener komme seit vier Jahren zum Nachtflohmarkt. Er schätze die Atmosphäre und auch die Hüpfburg und Co. für die kleinen Gäste.

Rostocker über den Flohmarkt: „Hier gibt es Seltenes“

Es ist eben ein etwas anderer Flohmarkt, der jedoch auch Klassiker anbietet. Den Eindruck hat teilweise auch Robert Gielow aus Rostock. „Es gibt auch hier viel Schnickschnack und altes Zeug – aber eben auch Rares und Seltenes.“

Robert Gielow konnte sich einen Wii-Controller auf dem Nachtflohmarkt sichern. © Quelle: Marvin Wennhold

Er sei das erste Mal auf einem Nachtflohmarkt. „Finde das gut hier!“ Früher habe er selber einen Stand auf einem Flohmarkt gehabt, daher kenne er das Ambiente. „Heute hat mich mein Vater mal mitgeschleppt. Wir sind seit sieben Uhr da.“ Den abendlichen Ausflug hat Gielow bis jetzt nicht bereut – ganz im Gegenteil: „Ich habe tatsächlich etwas gefunden. Einen Wii-Controller für meine Konsole. Der hat mir noch gefehlt“, sagt Gielow, der zu Hause gleich mal ein paar Spiele ausprobieren möchte.