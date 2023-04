﻿Dieter Bohlen gibt Konzert in Rostocker Stadthalle: Das erwartet die Besucher

Am 6. Mai macht der Modern-Talking-Komponist Dieter Bohlen auf seiner Comeback-Tour in Rostock Station. Zwei OZ-Leser können ein VIP-Paket für das Konzert gewinnen und den Pop-Titan und DSDS-Juror persönlich treffen.

Dieter Bohlen hat am Sonntagabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle vor mehr als 4000 Besuchern seinen Tourauftakt gefeiert. Am 6. Mai tritt er in der Rostocker Stadthalle auf.

Rostock. Mit Modern Talking wurde er erfolgreich und berühmt. An der Seite von Sänger Thomas Anders war Dieter Bohlen die markante hohe Kopfstimme des Pop-Duos, das mit Hits, wie „Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“ oder „You’re My Heart, You’re My Soul“ international Musikgeschichte schrieb. Als Komponist hat er außerdem für zahlreiche andere Künstler und Bandprojekte Lieder geschrieben, landete so 25-mal auf Platz 1 der Hitparaden. Jetzt geht er mit seinen großen Ohrwürmern auf Tournee und macht am 6. Mai in der Rostocker Stadthalle Station.

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost für das Konzert in Rostock ein VIP-Paket, das neben zwei Eintrittskarten auch ein Fanartikel-Paket mit Tasche, T-Shirt, Tourplakat, Schlüsselanhänger und Fan-Pass, früheren Einlass bereits um 16.30 Uhr sowie ein Meet & Greet mit Dieter Bohlen enthält.

Tourauftakt mit großen Hits in Berlin

Am vergangenen Sonntag hat Bohlen seine Tournee in Berlin gestartet und mit seiner achtköpfigen Band eine grandiose Show abgeliefert. Dominiert wird das Programm von Modern-Talking-Klassikern, wie „Geronimo’s Cadillac“ oder auch späteren Hits, wie „You Are Not Alone“.

Wie einst mit Modern Talking – Dieter Bohlen (r.) ist wieder auf Tour und hat die großen Hits dabei. Am 6. Mai tritt er in der Rostocker Stadthalle auf. © Quelle: Ove Arscholl

Und natürlich spielt auch Bohlens Engagement bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ eine Rolle, stammen doch die großen Hits der Show ebenfalls aus Bohlens Feder. Fans dürfen sich auf Nummern freuen, die er etwa für Beatrice Egli, Alexander Klaws, Yvonne Catterfeld, Chris Norman, Pietro Lombardi oder Ramon Roselly komponierte.

Bohlen feiert seine Karriere auf der Bühne und erklärt: „Ich bin stolz auf diese Nummern, mit denen ich so viel Erfolg hatte.“ Außerdem erzählt er Anekdoten zu einzelnen Songs, etwa unter welch bizarren Umständen das Video zu „You Can Win If You Want“ entstand oder wieso er seinen zweiten Vornamen Günter abgelegt hat.

Sem Eisinger singt im Vorprogramm

Im Vorprogramm der Dieter-Bohlen-Tour präsentiert sich Sem Eisinger als Gewinner der jüngsten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ dem Publikum. © Quelle: Ove Arscholl

Als Gast ist der aktuelle DSDS-Gewinner Sem Eisinger mit Bohlen auf Tournee und begeistert das Publikum mit seiner Stimme und charmanten Art. Und Bohlen schließt auch überraschende Gastauftritte während seiner Show nicht aus – in Berlin stand Pietro Lombardi mit auf der Bühne und sang „Call My Name“. Und auch Bohlens Modern-Talking-Nachfolgeprojekt Blue System wird kurz in Erinnerung gerufen, auch wenn Bohlen damit eher abschließen zu wollen scheint. „Reicht dann auch“, lautet in Berlin sein Kommentar.