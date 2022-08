Nach jahrelangem Streit zwischen der Ostseesparkasse und dem Eigentümer der Leiser-Villa in Rostock steht nun eine Einigung vor Gericht bevor. Auch in den Räumlichkeiten des alten Kaufhauses sind erste Veränderungen sichtbar. Wenn es nach dem Eigentümer geht, sollen bald wieder neue Mieter aus einer bestimmten Branche einziehen.

In die Räumlichkeiten der Leiser-Villa könnten bald schon neue Mieter einziehen.

Rostock. Die einst prächtige Villa in der Kröpeliner Straße 64 ist in den vergangenen Jahren eher zu einem Schönheitsfehler im Rostocker Stadtbild mutiert: Dafür sorgten Graffitimalereien, aufgeklebte Plakate und der viele Müll am Gebäuderand.

Dieses Bild gehört seit Kurzem jedoch der Vergangenheit an. Es sieht nun vor dem Gebäude deutlich aufgeräumter aus. Auf den Scheiben zeigen neue Klebefolien bunte Backsteine und die Skyline von Rostock. Bahnt sich da etwa eine baldige Veränderung an? „Ja“, sagt Martin Robbes, Berater des Inhabers und Nanu-Nana-Chefs Joachim Hoepp, im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Rostock: „Sind mit Ospa in Vergleichsgesprächen“

Eine Aussage mit Seltenheitscharakter, denn das letzte Mal wurde es im Jahre 2017 laut um die Leiser-Villa. Damals unterschrieb die Ostseesparkasse einen Mietvertrag. Eine moderne Bankfiliale sollte daraufhin in den zentralen Räumlichkeiten folgen – doch daraus wurde nichts: Beide Parteien gerieten in einen Streit, der unter anderem mögliche Umbauszenarien umfasste und in dem die Ospa die bauliche Substanz der Immobilie infrage stellte. Die Folge: Stillstand.

Doch dieses Kapitel ist bald abgeschlossen, zumindest den Aussagen von Martin Robbes zufolge: „Wir sind derzeit mit der Ospa in Vergleichsgesprächen, damit wir die Sache kurzfristig abschließen können.“ Alle Unterlagen befänden sich derzeit beim Richter. Dieser müsse nur noch den Vergleichsvertrag aufsetzen.

Leiser-Villa in Rostock: Schnelle Neuvermietung das Ziel

Das sei jedoch eher ein formeller Akt. „Wir haben auch schon die Schlüssel der Immobilie von der Ospa erhalten und konnten daher vor Ort schon etwas aufräumen.“ Doch die anfänglichen Renovierungsarbeiten sind nicht nur optischer Natur, sondern sie dienen einem höheren Zweck: der Neuvermietung der Räumlichkeiten.

„Dass wir einen Mietvertrag abschließen, das wird uns sehr schnell gelingen“, sagt Robbes. Interessenten gebe es demnach zuhauf: „Es gibt eine Reihe von Interessenten, mit denen wir in Gesprächen sind. Dabei sind mehrere Lösungen denkbar: eine Vermietung des Untergeschosses oder inklusive der anderen Ebenen.“ Das werde sich am Ende der Verhandlungen zeigen.

Nach Ospa-Drama: „Suchen nachhaltige Lösung“

„Wir wollen jedenfalls schnellstmöglich vermieten und es wird auch wieder Richtung Einzelhandel gehen.“ Schnellstmöglich bedeute jedoch frühestens im Jahre 2023, gibt Robbes zu bedenken. „Dass wir dieses Jahr noch eröffnen, das halte ich für ein Gerücht.“ Es werde genau überlegt, welcher Nachmieter in das Profil passe: „Nach dem Drama mit der Ospa suchen wir jetzt eine nachhaltige Lösung.“­

Von Marvin Wennhold