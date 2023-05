﻿Udoversum: Das zeigt Panikrocker Udo Lindenberg in der Rostocker Kunsthalle

Musiker, Maler, Kunstfigur und politisches Vorbild: Sänger Udo Lindenberg bei der Arbeit an einem seiner Bilder. Ab dem 1. Juni ist in der Rostocker Kunsthalle die Ausstellung „Malerei, Musik und Große Show“ zu sehen, die den Künstler in all seinen Facetten zeigt. Zu sehen sind neben rund 100 Bildern viele persönliche Erinnerungsstücke, wie Fotos, Bühnenoutfits, Plakate oder Goldene Schallplatten.

© Quelle: Tine Acke