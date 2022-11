﻿Autor und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow: „So langweilig kann der Westen sein“

„Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“: Journalist, Autor und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow ist mit seinem neuem Buch zu Gast in der „anderen Buchhandlung“ in Rostock. Warum er trotz Repressionen nicht aus der DDR ausreisen wollte, was ihn an Science Fiction fasziniert und warum er am 4. November selbst hinterm Tresen der „anderen Buchhandlung“ steht.

Kommt nach Rostock: der DDR-Oppositionelle Lutz Rathenow, Lyriker und Prosaautor (hier im Juni 2022 in seinem Berliner Büro). Zum 70. Geburtstag am 22. September erschien sein neues Buch „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“.

Rostock. „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten“: Mit seinem neuen Roman legt der Journalist, Autor und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow zu seinem 70. Geburtstag eine Art literarischen Lebenslauf vor, der von der Kindheit bis in hohe politische Ämter reicht.

Anlässlich der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ ist er am 4. November zu Gast in der „anderen Buchhandlung“ in Rostock – und wird dann auch selbst hinter dem Tresen stehen.

Ihr neues Buch trägt den Titel „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?

Ich wollte verblüffen. Die Geschichten im ersten Teil des Buches verraten das. Es sind eigentlich Alltagsgeschichten unterschiedlicher Art – und wenn es mir zu langweilig wurde, wünschte ich mich ins All. Deshalb gibt es zwei bisher unveröffentlichte Science-Fiction-Texte in dem Buch, zu denen mich der polnische Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem inspiriert hat. Sie zeigen den Versuch, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu überwinden.

Vermeintlich trotzig waren Sie auch gegenüber dem DDR-Staat: Sie haben an der Universität Jena 1973 den oppositionellen Arbeitskreis Literatur und Lyrik Jena gegründet, der später von der Stasi verboten wurde. Drei Monate vor dem Examen wurden Sie wegen „Zweifeln an Grundpositionen, Objektivismus und Intellektualisieren der Probleme“ exmatrikuliert. Sie wurden mehrmals verhaftet. Unter anderem wegen Ihrer Haltung zur Ausbürgerung Wolf Biermanns und nachdem im Westen Ihr Buch „Mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet“ erschienen ist. Beschreiben Sie solche Situationen auch in Ihrem Buch?

Generell finde ich meine Texte spannender, statt über meine politischen Schwierigkeiten zu berichten. Aber es gibt ein Nachhafttagebuch von 1980, das ich nach zehn Tagen Haft fast rauschhaft schrieb. Es hat auch komische Momente und beschreibt zum Beispiel einen Faden aus dem Trainingsanzug, den ich aus Langeweile auf die Tischplatte fallen lasse. Jedes Mal nimmt er eine andere Gestalt an.

Lesung mit Lutz Rathenow Im Rahmen der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“, die vom 29. Oktober bis zum 5. November stattfindet, ist der Journalist, Autor und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow zu Gast in der „anderen Buchhandlung“ (Wismarsche Str. 6/7) in Rostock. Am Freitag, 4. November, liest er dort aus seinem neuen Buch „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) unter: www.anderebuchhandlung.de Am Sonnabend, dem 5. November, arbeitet Rathenow für einen Tag selbst in der „anderen Buchhandlung“ mit. Von 10 bis 16 Uhr steht er dort für Fragen zur Verfügung, empfiehlt Bücher, signiert seine eigenen – und kassiert sie auch ab. Rund 850 unabhängige Buchhandlungen beteiligen sich deutschlandweit mit Buchvorstellungen, Lesungen oder Wettbewerben an der Aktionswoche.

Was ist das Brisanteste, das Ihnen aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben ist?

Neben dem Hafttagebuch noch Ereignisse, von denen zwei Texte berichten: 1990 die Umbruchssituation in Ost- und Westberlin, die Zitate sind alle echt. Fast die Hälfte der Texte sind aber nach dem Mauerfall entstanden, es ist also kein DDR-Buch. Sehr brisant war der in „Alexandria 2011“ geschilderte Versuch eines Generals, einen ägyptischen Autor und mich in einen Staatsstreich zu verwickeln. Der 2003 entstandene Reisebericht über „Kaliningrad“ wirkt heute viel brisanter als damals beim Schreiben.

Obwohl man Ihnen das Leben in der DDR nicht leicht gemacht hat, haben Sie ein DDR-Ausreiseangebot abgelehnt. Warum?

Da hätte ich doch Einreiseverbot in die DDR bekommen und nie mehr zum Urlaub an die Ostsee gedurft! Da halte ich es wie mein Protagonist aus meiner letzten Geschichte, der über eine Stadt in NRW urteilt und sagt: „So langweilig kann der Westen sein. Ist nicht wirklich schlimm hier, aber der Osten braucht keine Komplexe zu haben.“

In Ihrem Buch haben Sie Erzählungen, Dialoge, Reportagen und Tagebuch-Einträge aus 50 Jahren zusammengestellt. Was war Ihnen dabei wichtig?

Mir war es wichtig, eine Balance aus fiktionalen und biografischen Texten herzustellen und sie spannend für den Leser aufzubereiten.

Sie haben es ja schon gesagt, nicht alles in dem Buch ist autobiografisch.

Nein. Das Autobiografische ist in unterschiedlicher Dosierung drin, oft verfremdet. Zum Beispiel bei dem Flirtversuch in einer Kommune Jenas, wo sich zufällig Menschen für eine Flucht Richtung Westen verabreden wollen. Dann gibt es Passagen, die rein fiktiv sind, wie der Text von einer Frau, die sich in jemanden verliebt, der in diesem Moment von einem Auto getötet wird und sie die Szene Sekunden später im Kopf zum Filmstoff umzuformen versucht.

Ihre Aufzeichnungen sind mal realistisch, aber stets liebevoll und oft auch humorvoll geschrieben. Wie gelingt das auch bei schweren Themen?

In dem ich die Texte aussortiert habe, denen dies nicht gelingt. In dem Buch wetteifern verschiedene Textarten miteinander und auch sehr unterschiedliche Arten von Komik.

Welchen Bezug haben Sie zu Mecklenburg-Vorpommern? Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch die Reisen als Kind an die Ostsee.

Da gibt es viele Bezüge: Freunde, Bekannte, Kontakte, ein Leben ohne regelmäßige Besuche am Meer fiele mir schwer. Besonders verliebt sind meine Frau und ich in die Insel Rügen. Die Geschichte „Die Ostsee, der Urlaub und der Westen“ scheint die bei Lesungen erfolgreichste des Buches zu werden. Ich stelle sie auch Rostock vor.

Ihre spezielle Liebe gilt eigentlich dem Kinderbuch. Warum nun ein Buch für Erwachsene?

Weil durch das ganze Buch hindurch auch Kindergeschichten versteckt sind. Wie die von der Hexe, deren Geheimnis keiner wissen will. Oder vom Verbrecher Allesklau, der gerne Löcher entwendet, in dem er Hosen heimlich flickt.

Gibt es ein weiteres Projekt, an dem Sie zurzeit arbeiten?

Ich habe da eine konkrete Idee, die ich aber zuerst mit dem Verleger Gunnar Cynybulk besprechen möchte. Daneben wird sich ein Gedichtband langfristig wohl nicht mehr vermeiden lassen.

Nachdem Sie am Freitag in der „anderen Buchhandlung“ in Rostock aus ihrem neuen Buch lesen, machen Sie am Sonnabend etwas, was Sie noch nie gemacht habe: Sie übernehmen selbst für einen Tag die Buchhandlung. Wie kam es dazu? Und was machen Sie dort konkret?

Das war ein Vorschlag vom Buchhändler Manfred Keiper, bei dem ich in den vergangenen zwanzig Jahren schon viele Lesungen absolviert habe. Ich darf auch kassieren – ein echter Vertrauensbeweis. Was ich mache, entscheiden die Kunden, die kommen und mich ansprechen und fragen können. Ähnliche Aktionen finden im Rahmen der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ auch andernorts in Deutschland statt.