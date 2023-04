﻿Rostock debattiert Moralkodex: Wer soll in der Stadthalle auftreten dürfen?

Ein Sänger mit Nähe zur Reichsbürger-Szene, ein Redner mit kruden Verschwörungstheorien, eine Messe für Uboote: Manchen in Rostock geht zu weit, wer so alles in der Stadthalle auftreten darf. In den Parteien rumort es schon länger, jetzt äußert sich auch die Oberbürgermeisterin.

Historiker und Buchautor Dr. Daniele Ganser war mit seinem Vortrag zum Krieg in der Ukraine auch in der Stadthalle Rostock zu Gast.

Rostock. Wer soll in der Rostocker Stadthalle auftreten dürfen und wer nicht? Diese Frage hat in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder für heftige Diskussionen in der Hansestadt gesorgt, etwa rund um das Konzert von Musiker Xavier Naidoo oder den Vortrag des umstrittenen Schweizer Historikers Daniele Ganser.

Jetzt hat sich erstmals Eva-Maria Kröger (Linke) in ihrer Funktion als Oberbürgermeisterin zu einem möglichen „Moralkodex“ geäußert: „Ein solches Regelwerk kann festlegen, wer den öffentlichen Raum nutzen darf. Das ist rechtlich nicht ganz einfach, aber es gibt Kommunen und Einrichtungen, wo es so etwas bereits gibt.“

OB Kröger: Regeln dürfen nicht ideologisch gefärbt sein

Diese Vorbilder will sich die Stadt nun genauer anschauen. Wie solche – auch als Compliance-Leitlinien bezeichnete – Regeln in Rostock aussehen könnten, lässt Kröger offen: „Wir stecken da noch in den Kinderschuhen. Klar ist jedoch, sie dürfen politisch nicht willkürlich und auch nicht ideologisch gefärbt sein.“

Doch da wird es offenbar schon schwierig: Die OZ hat bei den Fraktionen der Bürgerschaft nachgefragt. Grundsätzlich halten die meisten so einen Moralkodex für sinnvoll – wer jedoch nach diesen Maßstäben noch die Stadthalle nutzen dürfte und wer nicht, darin sind sich die Fraktionen uneins.

CDU: Künstler könnten Rostock den Rücken kehren

„Sicherlich wäre so ein Regelwerk eine Möglichkeit, um die immer wiederkehrenden Diskussionen zu vermeiden“, sagt etwa Chris Günther von der CDU. „Aber die Stadthalle ist ein Unternehmen, das deutschlandweit im Wettbewerb steht.“ Da könnten Künstler leicht auf andere Veranstaltungsorte ausweichen, wenn sie sich in Rostock gegängelt fühlen.

Zudem fürchtet Günther einen Domino-Effekt: „Wenn die Regeln verhindern, dass ein bestimmter Künstler hier auftreten darf, könnte es sein, dass dann auch andere Künstler seiner Agentur absagen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer.“

SPD zum Moralkodex: „Es wird Grauzonen geben“

Thoralf Sens (SPD) betont: „Unsere Fraktion hält solche Compliance-Regeln auf jeden Fall für sinnvoll. Wir fragen uns immer wieder, wer da so alles auftreten darf. Es sollte einen Kodex geben, an den sich alle halten müssen.“

Doch wie findet man heraus, ob ein Künstler oder ein Redner sich an die freiheitlich-demokratischen Grundsätze hält? „Bei Verdachtsfällen kann man einfach mal googeln“, schlägt Sens vor, räumt aber auch ein: „Es wird immer Grauzonen geben.“

Rostocker Linke: Auch Messe „UDT 2023“ wäre betroffen

In einer Grauzone bewegt sich auch die Messe „UDT 2023“, zu der im Mai Vertreter von Forschung und Rüstungsindustrie in der Stadthalle zusammenkommen wollen, um sich über neue Entwicklungen bei Verteidigungssystemen unter Wasser auszutauschen. „Diese Messe wäre wohl nicht unter den Moralkodex gefallen“, glaubt Sens. „Hier geht es ums Fingerspitzengefühl.“

Das sieht der Chef der Linksfraktion, Christian Albrecht, anders: „Militär wollen wir hier nicht.“ Ein Moralkodex müsse sicherstellen, dass es in der Stadthalle „keine Rechtsextremen, keine Verschwörungstheoretiker und keine Rüstungsmessen“ geben dürfe.

„Wir hatten gehofft, dass die Diskussion um Naidoo und Ganser zu einem Umdenken bei der Stadthallengesellschaft geführt hätte. Das hat aber wohl noch nicht gereicht.“ Die Linke sei dafür, dass die Bürgerschaft sich mit dem Thema auseinandersetze. Der Kodex müsste dann über einen Antrag, eine Beschlussvorlage oder über den Aufsichtsrat der Stadthallengesellschaft umgesetzt werden.

Grüne: Müssen Leute wie Xavier Naidoo nicht auftreten lassen

Auch Andrea Kröhnert von den Grünen findet es „wichtig, dass diese Debatte geführt wird.“ Doch sie fürchtet: „Auch, wenn der Kodex kommt, werden wir über Einzelfälle weiterhin diskutieren müssen.“

Meinungs- und Kunstfreiheit seien für die Grünen hohe Güter, so Kröhnert. „Wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben, aber die Meinung des anderen aushalten.“ Andererseits stelle sich die Frage des Hausrechts: „Müssen wir Xavier Naidoo auftreten lassen? Nein, müssen wir nicht.“

Veranstalterverband: Moralkodex führt zu rechtlichen Problemen

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister verweist in dieser Frage auf ein Statement des Europäischen Verbands der Veranstaltungs-Centren. Darin heißt es: „Es ist rechtlich nicht geboten, dass den Geschäftsleitungen unserer Häuser die Aufgabe zukommen soll, zu entscheiden, welche Künstler und Künstlerinnen, Vortragende oder zugelassene Parteien veranstalten dürfen und welche nicht.“

Der Verband verweist auf den sogenannten Kontrahierungszwang, der einen Veranstalter – in diesem Fall die Stadthallengesellschaft – dazu verpflichte, ein Vertragsangebot anzunehmen. Ein Moralkodex könnte die Veranstalter daher in ein rechtliches Dilemma stürzen.

Stattdessen setze der Verband auf demokratische Mittel wie gesellschaftlichen Diskurs oder Demonstrationen gegen die Verbreitung von menschenverachtenden Ideologien.