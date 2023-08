﻿Delfin „Delle“ schwimmt wieder in Warnemünde – ist aber krank

Rostock. Erst war er sich nicht sicher. Dann war die Freude groß. Jesper Andersen hat auf Fotos seinen tierischen Freund „Delle“ erkannt. Der Delfin schwimmt offenbar gerade vor Warnemünde und Rostock durch die Ostsee.

Andersen hat die Berichterstattung über den Delfin, der in Rostock und Warnemünde gesichtet worden ist, natürlich verfolgt. Als dem Dänen, der den Delfin noch aus seiner Heimat Dänemark kennt, dann ein Bild von einer Familie aus Warnemünde zugespielt wurde, war für ihn klar: Der Delfin, der eine Seebestattung begleitete, ist „Delle“ – „ganz sicher!“

Däne kennt „Delle“ aus Hafen Svendborg

Andersen hat jahrelang viel Zeit mit dem Großen Tümmler auf dem Wasser im Hafen Svendborgs verbracht – und sogar ein Buch über die Freundschaft von ihm zu dem Delfin geschrieben. „Ich habe mir das Foto sehr genau angeguckt und mit Fotos von mir verglichen“, sagt er. Der Delfin habe dieselbe Narbe im oberen Bereich des Rückens. Es sei zweifelsfrei „Delle“.

An dieser Narbe könne man den Delfin „Delle“ zweifelsfrei erkennen. Laut Ulrich Karlowski, Diplombiologe von der Deutschen Stiftung Meeresschutz, stammt die Narbe von den Zähnen eines anderen Tümmlers – deshalb auch die exakte Linienführung. © Quelle: Jesper Andersen/hfr

Sorgen um Delfin: „Delle“ ist krank

Die Freude von Jesper Andersen ist groß, als er den Delfin auf den Bildern wiedererkannt hat. Was er auf den Bildern aber auch entdeckt hat, freut ihn weniger. „,Delle‘ ist krank. Er hat eine Hautkrankheit, das ist deutlich zu erkennen“, so Andersen.

Wenn man sich das Bild von „Delle“ aus Warnemünde genauer anschaut, sieht man Flecken auf der Haut des Delfins. „Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Pilz oder Ähnliches handelt. Ich habe Experten aus Dänemark um Rat gefragt. Vielleicht können die mir genauer sagen, was ,Delle‘ hat.“

Ein Delfin erweist einem Matrosen bei einer Seebestattung in Warnemünde die letzte Ehre. Offenbar handelt es sich um „Delle“. © Quelle: Anke Castor

Auch Ulrich Karlowski, Diplombiologe von der Deutschen Stiftung Meeresschutz, hat sich mit der Hautkondition von „Delle“ beschäftigt. „Bei den Flecken handelt es sich um eine oder mehrere überlagerte Hauterkrankungen. Mit Sicherheit ist ein Pilz mit dabei“, sagt Karlowski. „Ich würde auf Tattoo Skin Disease oder Lobomycosis tippen. Beides wird von Pockenviren und Pilzen hervorgerufen.“

Warme Ostsee Grund für Infektion

Dem Biologe zufolge erleichtere die derzeit warme Ostsee mit ihrem geringen Salzgehalt derartige Infektionen. „Die gehen dann auch wieder weg, wenn das Tier in salzhaltigeres Wasser schwimmt“, so Karlowski. „Findet der Delfin weiter genug Nahrung, ist so was nicht sonderlich bedrohlich, stört aber das Wohlbefinden, da es jucken dürfte.“

Grafik zu den Sichtungen von Delfin „Delle“ © Quelle: Jochen Wenzel

Je weiter „Delle“ in Richtung Osten schwimmt, desto schlimmer könnte die Hautkrankheit werden. Denn in der Ostsee beträgt der Salzgehalt nur 0,3 bis 1,8 Prozent. Im Vergleich ist die Nordsee mit 3,5 Prozent mehr als doppelt so salzig. Je westlicher, also je näher am Übergang zur Nordsee, desto salziger wird das Wasser in der Ostsee.

Nach der langen Zeit, seit „Delle“ seinen ehemaligen Heimathafen Svendborg verlassen hat, würde Diplombiologe Karlowski gern sehen, wie der Delfin auf ein Wiedersehen mit seinem Freund aus Dänemark reagiert. „Man müsste Jesper Andersen jetzt die Möglichkeit geben, den Delfin in Rostock zu treffen. Das wäre interessant, zu sehen, was dann passiert.“

Däne plant „Delle“-Besuch in Rostock

Das könnte auch bald geschehen, denn Jesper Andersen macht sich große Sorgen um „Delle“. „Ich will ihn besuchen, so bald es geht. Am liebsten wäre mir, wenn er wieder zurück nach Svendborg kommt“, sagt Andersen. Ein Lichtblick gibt es aber: „Das Gute ist, dass sich ,Delle‘ keine Sorgen um Weiße Haie machen muss. Die können bei einem so geringen Salzgehalt nämlich nicht überleben.“

OZ