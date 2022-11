Rostock: Denkmal von NSU-Opfer Mehmet Turgut beschmiert

Rostock. Der NSU wird unter anderem für die Ermordung von acht türkischstämmigen und einem griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie einer Polizistin verantwortlich gemacht.

Der Schriftzug am Denkmal für das NSU-Opfer Mehmet Turgut in Rostock

Der 25-jährige Mehmet Turgut war das fünfte Opfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU). Er wurde in einem Imbissladen erschossen. Die Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren am 4. November 2011 tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden worden, ihre Komplizin Beate Zschäpe wurde kurz darauf festgenommen und vor Gericht gestellt. Sie erhielt lebenslange Haft.

Mehmet Turgut war fünftes NSU-Opfer

Es ist nicht der erste derartige Vorfall am Denkmal: Laut Polizei wurde der Gedenkort seit 2016 bereits sieben Mal mit Farbe, Aufklebern oder anderen „haftenden Substanzen“ verunstaltet. Die Beseitigung der aktuellen Schmiererei sei bereits veranlasst.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Sachbeschädigung im Neudierkower Weg geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter 038 208/88 82 224, per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei ermittelt, welche Bedeutung die Zeichen am Mehmet-Turgut-Denkmal haben könnten.

Unbekannte haben das Denkmal des NSU-Opfers Mehmet Turgut im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel beschmiert. Beamte auf Streife hätten bereits am Freitagabend auf beiden Bänken des Denkmals unleserliche Schriftzüge in schwarzer, auf einer Bank auch in lila Farbe festgestellt, wie die Polizei gestern mitteilte. Es liefen Ermittlungen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. „Es sind keine verfassungsfeindlichen Zeichen“, sagte Sprecherin Sophie Pawelke. Dennoch habe auch der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.