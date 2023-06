﻿Designmarkt Ponyhof in Rostock: Aussteller knüpft Hundeleinen – trotz Hundeverbot

Rostock. Das Wetter in der Hansestadt zeigte sich von seiner schönsten Seite, Besucher strömten in den Botanischen Garten, mittendrin ein junger Mann, der Seile knüpft: „Ich habe heute erst erfahren, dass Hunde hier im Botanischen Garten nicht erlaubt sind“, sagt Lars Gehlau lachend.

Zum Designmarkt Ponyhof wäre der gebürtige Rostocker vermutlich trotzdem gekommen. Zum dritten Mal ist er nun dabei und verkauft seine Hundeleinen aus echtem Schiffstau. „Das Konzept ist einfach sympathisch, außerdem kann ich den Besuch nutzen, um meine Mutter mal wieder zu besuchen“, so der Hundebesitzer, der inzwischen in Hamburg lebt.

Designmarkt Ponyhof: Selbst gemachte Produkte im Fokus

Mit vielen Verkaufsständen, buntem Rahmenprogramm und Snacks zur Erfrischung hat der Designmarkt Ponyhof am Samstag in den Botanischen Garten geladen. Unter dem Motto „Aufblühen“ stellten mehr als 40 Designer Schmuck, Keramik oder Deko aus. Das Angebot war vielfältig, wichtig war bloß, dass die Produkte selbst gemacht waren.

„Ich arbeite zum Teil sieben Stunden an meinen Wandbildern“, sagt Juliane-Maria Taube und zeigt auf einen großen Ring, zwischen dem sie ein Muster aus Fäden geknüpft hat – eine Art Traumfänger.

Juliane-Maria Taube verkauft ihre Produkte unter dem Namen „Vermaschte Jule“. © Quelle: Ove Arscholl

In ihrer Freizeit stellt sie Anhänger, Traumfänger, Ohrringe oder Oberteile aus Wolle her. Alles selbst vermascht. Seit drei Jahren ist sie beim Designmarkt dabei, im Botanischen Garten in diesem Jahr fände sie es besonders schön.

Klangschalen-Mandalas und Acro-Yoga im Botanischen Garten

Das sieht auch Jessica Kröber aus Rostock so. Sie kenne den Markt schon seit einigen Jahren, der diesjährige Standort sei perfekt. Sie verkauft Seifen in Vulva-Form, die sie selbst gießt und bedruckte Jutebeutel mit positiven Sprüchen. „Das mache ich nebenbei. Bei den Seifen wollte ich etwas Besonderes kreieren. Auf die Idee mit den Jutebeuteln bin ich gekommen, weil ich die Gängigen aus Supermärkten nicht schön fand“, so die 32-Jährige.

Arkobaten vom Freien Zirkusraum im Circus Fantasia zeigten ihr Können im Botanischen Garten. © Quelle: Ove Arscholl

Den Bummel durchs Grün untermalte Musik von verschiedenen lokalen DJs des Kontrast Kollektivs. Wer selbst kreativ werden wollte, konnte Klangschalen-Mandalas gestalten, beim Yoga mitmachen, Trommeln lernen oder akrobatische Übungen ausprobieren. Schon die meterlange Schlange am Eingang des Botanischen Gartens zeigte, dass der Markt von Organisatorin Charlotte Berger gut angenommen wurde.

