Nationalmannschaft der Frauen plant Testspiel im Ostseestadion: DFB war schon in Rostock

Landgericht Rostock

Ein einjähriger Junge ringt in der Wohnung seiner Mutter in Güstrow mit dem Tod. Weil diese lieber feiern gewesen sein soll, steht sie wegen Mordes in Rostock vor Gericht. Der Richter las am Montag Chatnachrichten vor, die offenbaren, wie die Angeklagte tickt.