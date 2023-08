Vor dem Jubiläumskonzert

Stadthallen-Chefin Petra Burmeister und Tobias Künzel von den Prinzen freuen sich auf das Prinzen-Konzert am 8. Oktober in der Rostocker Stadthalle.

Seit mehr als 30 Jahren sind sie erfolgreich im Musikbusiness – und das feiern „Die Prinzen“ derzeit auf einer großen Tournee. Nach einem Sommerkonzert in Schwerin geht es am 8. Oktober in die Rostocker Stadthalle. Sänger Tobias Künzel blickt auf drei Jahrzehnte zurück.

