﻿Auto auf Rostocker Parkplatz in Flammen: Feuerwehr ohne Löschwasser lange zum Zuschauen verdammt

In der Nacht auf Sonntag brannte auf einem Parkplatz in Dierkow ein Auto. Weil die Feuerwehr gerade von einem Großeinsatz kam, fehlte allerdings zunächst Löschwasser. Erst nach einiger Zeit konnte der Pkw gelöscht werden.

Rostock. Viel Arbeit und wenig Löschwasser für die Rostocker Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag: Nur kurze Zeit nach einem Großbrand in einem Dierkower Wohnviertel, kam es nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt zu einem weiteren Einsatz. Diesmal stand ein Auto auf einem Parkplatz lichterloh in Flammen. Die Brandbekämpfer hatten jedoch große Schwierigkeiten, die Flammen in den Griff zu bekommen.