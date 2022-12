﻿Brand einer Doppelhaushälfte in Rostock: Das war der Grund für das Feuer in Dierkow

Airbeat-Ableger in Schwerin: Tickets fürs Indoor-Festival zu gewinnen

Top-DJs lassen Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt beben und Musik-Fans können kostenlos dabei sein: Die OZ verlost Tickets für das von Airbeat One und I Am Hardstyle präsentierte Event „We Will be Legends“. Alle Infos zu Gewinnspiel und Line-up