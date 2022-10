﻿DDR-Kunst nach 33 Jahren am Kurt-Schuhmacher-Ring in Rostock-Dierkow ausgestellt

Rostock-Dierkow. Mehr als 30 Jahre stand Wolfgang Friedrichs fertiges Werk, ein ein Meter hoher bunter Frauenkopf, in einem Nebenraum seines Ateliers und hat auf seine große Stunde gewartet. Nun war es endlich so weit: Wolfgang Friedrichs Kunstwerk „Tag und Nacht“ und Rolf Biebls „Andrea“ haben ihren Platz gefunden. Seit dieser Woche sind beide Skulpturen am Kurt-Schumacher-Ring in Dierkow zu bewundern.

30 Jahre lang im Rostocker Ateliers

Im Jahr 1989 wurden die Bildhauer Wolfgang Friedrich, Reinhard Buch und Rolf Biebl mit der Schaffung von drei Skulpturen für den Grünraum in Dierkow beauftragt. Doch die Wende verhinderte die Fertigstellung der Kunstobjekte. Lediglich eine Reliefwand aus Beton und ein Betontor wurden damals tatsächlich aufgestellt. „Nach der Wende hatten wir einfach andere Sorgen und mit anderen Dingen zu tun und der Fokus lag nicht auf der Fertigstellung“, so Friedrich. 33 Jahre hat es gedauert, bis Biebls nackte Darstellung einer Frau vor dem Betonrelief und Friedrichs Frauenkopf auf einem Betonsockel aufgestellt wurden. „Ich habe mich die letzten Jahre schon manchmal gefragt, wann meine Skulptur aufgestellt wird, aber ich wusste, irgendwann wird das Kunstwerk schon vollendet werden“, so der Bildhauer Friedrich.

Kunst in der DDR

Im Zuge der Umgestaltung der Grünräume bot sich nun die Chance, das in den 1980er-Jahren entwickelte Kunstkonzept fortzuführen. Das ursprüngliche Thema der Konzeption war Kunst und Architektur. Die Idee dahinter: ein architektonisches und ein künstlerisches Element gestalten und kombinieren. Im Auftrag des Amts für Kultur, Denkmalpflege und Museen wurden die beiden Kunstwerke nun dieses Jahr restauriert und überarbeitet. „Es ist toll, dass das Projekt nun beendet und unsere Kunst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde“, freut sich Wolfgang Friedrich. Sarah Linke vom Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen ergänzt: „Die Bedeutung der Kunstwerke ist eine historische. Die Skulpturen setzen ein sichtbares Zeichen für das Zusammenspiel von Architektur und Kunst in der DDR.” Sie sieht die Kunst im öffentlichen Raum als eine große Verantwortung. Die Stadt muss sich um die Pflege, Vermittlung und Bereitstellung von Informationen kümmern. „Erst wenn ausreichend Informationen zur Kunst gegeben werden, kann sie von den Betrachtern eingeordnet werden – dann kann sie sehr bereichernd sein“, so Linke.

Wolfgang Friedrich trägt ein lockeres Jackett und einen bunten Schal. Um sein Werk in drei Metern Höhe bestaunen zu können, legt er den Kopf in den Nacken. „Tag und Nacht” stellt eine Frau mit Kopftuch dar. Die helle, gelbe Seite symbolisiert den Tag, die dunkle, blaue steht für die Nacht. „Die Skulptur ist das Profil einer schönen Frau. Die unterschiedlichen Seiten des Kopfes lassen sie geheimnisvoller wirken, als wenn sie auf beiden Seiten gleich wären“, so der Künstler.

Rostocker Bildhauer mit Arbeiten in ganz MV

„Kunst muss nicht immer bestätigen, was man schon weiß. Kunst darf immer ungewöhnlich sein und überraschen. Es ist in einem Wohngebiet schon eine Überraschung, einen so großen bunten Kopf auf einem hohen Sockel zu sehen“, sagt Friedrich. Die Kunst im öffentlichen Raum ist für Anwohner und Vorbeispazierende oftmals ein kurzer Ausstieg aus dem Alltag. Manche erfreuen sich einfach an ihr, andere hinterfragen, was es mit dem Werk auf sich hat.

Zur Kunst kam der inzwischen 75-Jährige durch seine Geburtsstadt Torgau, in der es, wie er sagt, sehr schöne Häuser und ein Schloss mit grandiosen künstlerischen Arbeiten gibt, die ihn sehr geprägt hätten. Im Alter von zwölf Jahren fing er an, sich erstmals mit Zeichnungen und Plastiken zu beschäftigen. „Kunst und Bildhauerei – das hat mich schon immer interessiert”, erzählt Wolfgang Friedrich. 1968 ging er dann an die Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Seit 1978 lebt der Freischaffende Bildhauer in Rostock. Mit seinen Arbeiten im urbanen Raum hat er sich als Bildhauer in Norddeutschland einen Namen gemacht. Von ihm kommen unter anderem der Brunnen „De Ümgang“ in Warnemünde, die Glocken für die St.-Marien-Kirche in Rostock oder das Seezeichen in Sassnitz.

Von Lena Bergmann