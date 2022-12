﻿Großfeuer in Rostocker Wohngebiet ausgebrochen – keine Verletzten

Seit November schon 32 Autoaufbrüche in Rostock: Hier sind Ihre Wagen besonders in Gefahr

Für die Opfer wird es doppelt teuer: Das Handy ist weg – und die Autoscheibe eingeschlagen. Eine Serie von mittlerweile 32 Autoaufbrüchen hält die Kripo in Rostock in Atem. Wo die Täter zuschlagen, was Halter machen können und wie die Kripo jetzt vorgeht.