﻿Nachbarschaftsstreit in Rostock eskaliert: Mann (27) nach Messerangriff schwer verletzt in Klinik

In einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Dierkow ist es zu einer Auseinandersetzung unter Bewohnern gekommen, bei der ein 27-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Rostock-Dierkow. Ein offenbar seit langem schwelender Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Nordosten ist am Sonntag mit einem Messerangriff eskaliert. Der Zwist hatte einen Schwerverletzten zur Folge, als die Streithähne in einem Dierkower Plattenbau mit Messer und Gardinenstange aufeinander losgingen.

Zu der handfesten Auseinandersetzung kam es nach Angaben der Polizei kurz nach 13 Uhr in der Heinrich-Tessenow-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen schaukelte sich die Stimmung zwischen den beiden verstrittenen Parteien zunächst digital hoch. Über Handynachrichten beschimpften sich die Männer gegenseitig.

Attacke mit Gardinenstange – Abwehr mit Messer

Schließlich bewaffnete sich ein 27-Jähriger mit einer Gardinenstange, stürmte in die Wohnung seines Kontrahenten und attackierte ihn. Der Angegriffene wehrte sich mit einem Messer und stach den 27-Jährigen in den Bauch, in der Nähe der Milz.

Kurz nach dem Vorfall rückten Polizei, Notarzt und Rettungswagen in Dierkow an. Der 27-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Messerstecher befand sich noch in seiner Wohnung und wurde von Kriminalbeamten vernommen.

Die Ermittlungen zu dem Angriff stehen am Anfang. Dabei wird geprüft, ob es sich um eine gefährliche Körperverletzung oder eine Notwehraktion handelt.