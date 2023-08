﻿Rostock-Dierkow: Polizei findet schwer verletzten Mann (43) in Wohnung

Spurensicherung im Einsatz

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Mann in dessen Wohnung im Rostocker Stadtteil Dierkow hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Ein Mann aus Dierkow hat am Donnerstagvormittag den Notruf gewählt. Polizei und Rettungswagen rückten aus. Sie fanden den 43-Jährigen schwer verletzt in seiner Wohnung. Der Mann gab an, von einem Arbeitskollege mit einem Messer verletzt worden zu sein.

