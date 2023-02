Randalierer beschädigen mehrere Autos im Rostocker Stadtteil Dierkow

29 junge Frauen wollen „Germany’s next Topmodel“ 2023 werden. Die Kandidatinnen kommen aus allen Teilen Deutschlands, nur aus Mecklenburg-Vorpommern ist bei der neuen Staffel keine dabei. Dabei leben in Städten wie Rostock oder Stralsund oder auf Inseln wie Rügen und Usedom doch viele schöne Frauen. Was ProSieben dazu sagt und was Ex-Kandidatinnen aus MV heute machen.